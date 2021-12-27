Türkiye Marka Ofisi nedir? Başkan Altun açıkladı!

Başkan Altun, Türkiye İletişim Modeli ile Türkiye'nin geliştirdiği güçlü modellerin tüm dünyaya güvenilir, doğru ve zamanında içeriklerle anlatılacağını söyledi. Başkan Altun, İletişim Başkanlığı'nın amacının, 'Türkiye' markasını güçlendirmek ve yeni teknolojilerle dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Altun, Türkiye Marka Ofisi kurulacağını da belirtti. Peki Türkiye Marka Ofisi nedir?

TÜRKİYE MARKA OFİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) ülkenin en güvenilir devler araçlarından olduğunu belirten Başkan Altun CİMER'in geri dönüş hızı ve oranının yüzde 90'lara yükseltiğini söyledi.

Devlet Enformasyon Sistemi ile Türkiye ve bölgedeki gelişmelerden anlık haberdar olarak binlerce bülten oluşturduklarını, milyonlarca haberi işlediklerini ve onlarca medya kuruluşunu bu sisteme entegre ettiklerini ifade eden Başkan Altun, 'kriz yönetiminde tek merkezden güçlü bir iletişim ağı kurmak', dezenformasyonla etkin mücadele için yeni nesil doğrulama sistemi 'Doğru mu?' uygulamasını hayata geçirmek için çaba sarf edeceklerini belirtti. Ayrıca Altun, Türkiye'nin imajı ve marka değerinin güçlendirilmesi, stratejik iletişim vizyonu hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye Marka Ofisi'ni kuracaklarını kaydetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Altun, "Tek merkezden güçlü bir iletişim ağı kurmak zorundayız. Bu çerçevede gayretlerimiz var. Bu çerçevede politika belgesi üretiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Altun'un açıklamaları:

"Çünkü şu çok açık ve net, biz şuna inanıyoruz ki eğer büyük bir yürüyüş ki, bu yürüyüş devam ederse yeni dönem Türkiye'nin dönemi olacak. Çünkü Türkiye, gerçekten eskisi gibi değil. Gerçekten büyük ve güçlü bir ülke bugün itibarıyla sadece oyunbozan değil, oyun kuran bir ülke. Sadece bir istikrar adası değil aynı zamanda istikrarlaştırıcı bir güç. Bu istikrarlaştırıcı güç olarak etkilerini pek çok farklı ülkede görüyoruz, birçok uluslararası örgütte bunun etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla da bu yeni durumu bütün araçlarımız ve imkanlarımızla ve elbette Türkiye'nin yeni iletişim modeliyle kendi kamuoyumuza ve bütün dünyaya anlatacağız ve bu noktada da en kritik imkana, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğine sahibiz."



