Türkiye Mart'ta Kademeli Normalleşmeye Başlayacak

Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında Kasım ayında kısıtlamaları genişleten Türkiye, Mart ayı itibariyle kademeli olarak normalleşmeye başlayacak.
Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta vaka ve aşılama sayıları olmak üzere çeşitli kriterler dikkate alınarak hafta sonu sokağa çıkma yasağının da kaldırılacağını duyurdu.
Erdoğan, ‘‘İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini buna göre sürdüreceğiz. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Öğrencilerin okul durumu da vaka sayısına göre belirlenecek. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayımızın tüm illerimizde sürekli azalmasıdır’’ dedi.
Erdoğan aşılamada iddialı; ‘‘5,7 milyon aşılamaya ulaştık, neredeyse bunun benzeri yok’’
Pandemiyle mücadelede kimi şehirler gayet iyi durumdayken kimilerinde hala sıkıntıların ciddi düzeyde olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında yapılan aşılamada benzersiz bir konumda olduğunu savundu.
Erdoğan, ‘‘Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun benzeri yok. Öyle mi Sayın Bakan? Bu işi başaran Türkiye oldu. İkinci aşı sürecine başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız. İlk etapta aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık tedarikleri geliştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz, gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır’’ diye konuştu.
Alman veri tabanı şirketi Statista’nın verilerine göre, Türkiye nüfusa göre yapılan aşılamada İsrail, Seyşeller, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Bahreyn, Maldivler, Şili, Sırbistan, Danimarka, Güney Kıbrıs, İsviçre, Danimarka’nın ardından 14. sırada yer alıyor.
Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında sona eriyor
Pandemi döneminde sosyal koruma programları kapsamında halka 53 milyar liralık kaynak aktarıldığını söyleyen Erdoğan, 18 Mart 2020’de ilan ettiği Ekonomik İstikrar Kalkanı’nda yer verdiği Kısa Çalışma Ödeneği’nin de Mart ayında son kez ödeneceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı, ekonomideki toparlanmanın da IMF tarafından dahi görüldüğünü vurguladı:
‘‘Geçtiğimiz hafta 2021'nin son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın son ayına göre %9 artış gösterdi. Salgın başladığında IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF, Türkiye'nin %1,2 büyüyeceği şekilde önceki tahminin güncellemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracatta içerisindeki payımızı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkardık. Türkiye bu dönemde 8 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans inşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni daha yukarı taşıyacak.’’
Erdoğan: ‘‘Operasyonun sorumlusu cumhurbaşkanından, savunma ve içişleri bakanlıklarına, askerinden polisine tüm Türkiye Devleti'dir’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü il kongresinde olduğu gibi kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert eleştirdi.
Cumhurbaşkanı, ‘‘Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, tamamı hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. CHP'nin başındaki adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, kalan kısmı siyasetle geçmiş, kasetle geçmiş olsa da CHP'nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır. Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan cumhurbaşkanından, mili savunma ve içişleri bakanlıklarına, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Devleti'dir. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımı ve devletimi suçlama yönünde gösterdiği canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermezken kürsüden parmak sallama riyakarlığı midemizi bulandırıyor. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi, son defa alacağına inanıyorum’’ dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘‘beş paralık’’ dava
Bu arada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP liderine ‘‘terbiyesiz herif’’ diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a beş kuruşluk bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.
Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorduğu soruların arkasında olduğunu ve bu beş sorunun cevabını mutlaka alacağını ifade etti.