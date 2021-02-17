HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Mart'ta Kademeli Normalleşmeye Başlayacak

Türkiye Mart'ta Kademeli Normalleşmeye Başlayacak

17.02.2021 22:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye Mart'ta Kademeli Normalleşmeye Başlayacak

Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında Kasım ayında kısıtlamaları genişleten Türkiye, Mart ayı itibariyle kademeli olarak normalleşmeye başlayacak. Açıklamayı, bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında Kasım ayında kısıtlamaları genişleten Türkiye, Mart ayı itibariyle kademeli olarak normalleşmeye başlayacak.

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta vaka ve aşılama sayıları olmak üzere çeşitli kriterler dikkate alınarak hafta sonu sokağa çıkma yasağının da kaldırılacağını duyurdu.

Erdoğan, ‘‘İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini buna göre sürdüreceğiz. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Öğrencilerin okul durumu da vaka sayısına göre belirlenecek. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayımızın tüm illerimizde sürekli azalmasıdır’’ dedi.

Erdoğan aşılamada iddialı; ‘‘5,7 milyon aşılamaya ulaştık, neredeyse bunun benzeri yok’’

Pandemiyle mücadelede kimi şehirler gayet iyi durumdayken kimilerinde hala sıkıntıların ciddi düzeyde olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında yapılan aşılamada benzersiz bir konumda olduğunu savundu.

Erdoğan, ‘‘Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun benzeri yok. Öyle mi Sayın Bakan? Bu işi başaran Türkiye oldu. İkinci aşı sürecine başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız. İlk etapta aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık tedarikleri geliştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz, gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır’’ diye konuştu.

Alman veri tabanı şirketi Statista’nın verilerine göre, Türkiye nüfusa göre yapılan aşılamada İsrail, Seyşeller, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Bahreyn, Maldivler, Şili, Sırbistan, Danimarka, Güney Kıbrıs, İsviçre, Danimarka’nın ardından 14. sırada yer alıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında sona eriyor

Pandemi döneminde sosyal koruma programları kapsamında halka 53 milyar liralık kaynak aktarıldığını söyleyen Erdoğan, 18 Mart 2020’de ilan ettiği Ekonomik İstikrar Kalkanı’nda yer verdiği Kısa Çalışma Ödeneği’nin de Mart ayında son kez ödeneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, ekonomideki toparlanmanın da IMF tarafından dahi görüldüğünü vurguladı:

‘‘Geçtiğimiz hafta 2021'nin son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın son ayına göre %9 artış gösterdi. Salgın başladığında IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF, Türkiye'nin %1,2 büyüyeceği şekilde önceki tahminin güncellemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracatta içerisindeki payımızı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkardık. Türkiye bu dönemde 8 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans inşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni daha yukarı taşıyacak.’’

Erdoğan: ‘‘Operasyonun sorumlusu cumhurbaşkanından, savunma ve içişleri bakanlıklarına, askerinden polisine tüm Türkiye Devleti'dir’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü il kongresinde olduğu gibi kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert eleştirdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, tamamı hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. CHP'nin başındaki adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, kalan kısmı siyasetle geçmiş, kasetle geçmiş olsa da CHP'nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır. Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan cumhurbaşkanından, mili savunma ve içişleri bakanlıklarına, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Devleti'dir. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımı ve devletimi suçlama yönünde gösterdiği canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermezken kürsüden parmak sallama riyakarlığı midemizi bulandırıyor. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi, son defa alacağına inanıyorum’’ dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘‘beş paralık’’ dava

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP liderine ‘‘terbiyesiz herif’’ diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a beş kuruşluk bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorduğu soruların arkasında olduğunu ve bu beş sorunun cevabını mutlaka alacağını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
AK Parti ile CHP arasında, 'Boğaziçi' tartışmasıAK Parti ile CHP arasında, 'Boğaziçi' tartışması
Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimlerSanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İstanbul'da eğitime bir gün daha ara verildi

Son Dakika: İstanbul'da eğitime bir gün daha ara verildi

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son Dakika: İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem

İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem!

Buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Şubat koronavirüs tablosu

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında, 'Boğaziçi' tartışması

AK Parti ile CHP arasında, 'Boğaziçi' tartışması

TKP'li Başkan Maçoğlu'nun kardeşi tutuklandı

TKP'li Başkan Maçoğlu'nun kardeşi tutuklandı

İşte 'Gara' katliamcısı teröristin katıldığı saldırılar

İşte 'Gara' katliamcısı teröristin katıldığı saldırılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.