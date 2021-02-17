Türkiye Mart'ta Kademeli Normalleşmeye Başlayacak

Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında Kasım ayında kısıtlamaları genişleten Türkiye, Mart ayı itibariyle kademeli olarak normalleşmeye başlayacak. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta vaka ve aşılama sayıları olmak üzere çeşitli kriterler dikkate alınarak hafta sonu sokağa çıkma yasağının da kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan, ‘‘İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini buna göre sürdüreceğiz. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Öğrencilerin okul durumu da vaka sayısına göre belirlenecek. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayımızın tüm illerimizde sürekli azalmasıdır’’ dedi.

Erdoğan aşılamada iddialı; ‘‘5,7 milyon aşılamaya ulaştık, neredeyse bunun benzeri yok’’ Pandemiyle mücadelede kimi şehirler gayet iyi durumdayken kimilerinde hala sıkıntıların ciddi düzeyde olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında yapılan aşılamada benzersiz bir konumda olduğunu savundu. Erdoğan, ‘‘Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun benzeri yok. Öyle mi Sayın Bakan? Bu işi başaran Türkiye oldu. İkinci aşı sürecine başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız. İlk etapta aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık tedarikleri geliştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz, gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır’’ diye konuştu. Alman veri tabanı şirketi Statista’nın verilerine göre, Türkiye nüfusa göre yapılan aşılamada İsrail, Seyşeller, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Bahreyn, Maldivler, Şili, Sırbistan, Danimarka, Güney Kıbrıs, İsviçre, Danimarka’nın ardından 14. sırada yer alıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında sona eriyor Pandemi döneminde sosyal koruma programları kapsamında halka 53 milyar liralık kaynak aktarıldığını söyleyen Erdoğan, 18 Mart 2020’de ilan ettiği Ekonomik İstikrar Kalkanı’nda yer verdiği Kısa Çalışma Ödeneği’nin de Mart ayında son kez ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, ekonomideki toparlanmanın da IMF tarafından dahi görüldüğünü vurguladı: ‘‘Geçtiğimiz hafta 2021'nin son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın son ayına göre %9 artış gösterdi. Salgın başladığında IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF, Türkiye'nin %1,2 büyüyeceği şekilde önceki tahminin güncellemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracatta içerisindeki payımızı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkardık. Türkiye bu dönemde 8 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans inşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni daha yukarı taşıyacak.’’