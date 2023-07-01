Türkiye, Maseratili polisi konuşuyor! İlk vukuatı bu değilmiş, 7 ay önce de...

Türkiye, Maseratili polis memurunu konuşuyor. Trafikte yaşanan kavga sonucunda ortaya çıkan olayda gündemdeki polis memuru, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Maserati marka otomobil eşinin üzerine çıkan H.T.Ü.'nün 7 ay önce Konya'da içkili restoranda çıkardığı tartışmada ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİ! AVUKATIN BACAĞINI KIRDI

Avukat F.U., 22 Nisan'da ailesiyle Manisa'dan İstanbul'a dönerken birbirini sollayan Maserati ve Ford Focus marka araçların tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi.

Maserati'nin sürücüsü olan Muğla'da görevli polis memuru H.T.Ü., kendisini sollayan F.U.'nun aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı. F.U.'ya küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte adeta terör estirdi.

Seyir halindeyken F.U.'nun aracının önüne geçip fren yapan polis memuru, daha sonra F.U.'nun aracını durdurdu. F.U.'nun yanına gelen polis avukata saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede tedavi gördü.

LÜKS ARABA VE VİLLALAR GÜNDEM OLDU

Kemik kıran polis memurunun, eşinin adına kayıtlı olan 8,5 milyonluk lüks aracı ile villaları gündem oldu. Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi 2016 yılında yaptığı ticaretin ardından üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran 1 iş yeri 2 de otomobilinin olduğunu açıkladı.

Polis memurunun avukatı ise H.T.Ü'nün kendisini işçi olarak tanıtmadığını öne sürse de alınan ifade tutanaklarının hepsinde mesleğini işçi olarak yazdırdığı gelirini de belirtmediği görüldü.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ! 7 AY ÖNCE...

Polis memuru H.T.Ü'nün 7 ay önce Konya'da başka bir olaya daha karıştığı ortaya çıktı. H.T.Ü'nün ağabeyi T.Ü. ve bir arkadaşı ile birlikte Horozluhan Mahallesi'ndeki bir gazinoya gittiği, alkol almaya başladıkları sabah saat 05.00 sıralarında gazinonun kapanmasını söyleyen çalışanlara çıkmayacağını söyleyip tartıştığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, içkisinin yarım kaldığını gazinodan kendisini kimsenin çıkaramayacağını belirten H.T.Ü.'nün çıkan kavga sonrasında tehditler savurduğu, sonrasında ağabeyi T.Ü'nün bacağından kendisinin ise ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan H.T.Ü.'nün ifadesinde masaya gelen mekan çalışanlarının kapatıyoruz dediklerini, mekan çalışanlarının ısrarı üzerine kalktıklarını, dışarıya çıkmaya çalışırken çalışanların ağabeyini darp edip kendilerine ateş ettiklerini öne sürdü.

Olayın ardından gazino çalışanı Selahattin K., Mehmet S., Şaban C., Demir K., ve Mustafa A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Selahattin K. ifadesinde "Yaralananlardan H.T.Ü. içkim bitmeden feriştahı gelse beni kaldıramaz. Ben Emniyet amiriyim, Diyarbakırlıyım adamı yığarım buraya diye bağırdıktan sonra yanındakilere de silahımı getirin arabadan dedi. Daha sonra çıkan kavgada, elinde tabanca olan iki işyeri çalışanı da olaya dahil oldu. Daha sonra da iki el silah ateşlendi" dedi.

