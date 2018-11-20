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'Türkiye mayınların en yoğun olduğu ülkelerden, temizleme faaliyetleri yavaş'

20.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Landmine and Cluster Munition Monitor (Mayın ve Misket Bombası Monitörü) adlı kuruluş 2018 raporunu yayımladı. 2008 yılında İsviçre'de kurulan ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip eden örgüt, Türkiye'nin dünyada en fazla anti-personel mayınının bulunduğu ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

'Türkiye mayınların en yoğun olduğu ülkelerden, temizleme faaliyetleri yavaş'

Landmine and Cluster Munition Monitor (Mayın ve Misket Bombası Monitörü) adlı kuruluş 2018 raporunu yayımladı. 2008 yılında İsviçre'de kurulan ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip eden örgüt, Türkiye'nin dünyada en fazla anti-personel mayınının bulunduğu ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

Mayın temizliği ve mayınlarla misket bombalarına karşı uluslararası anlaşmalara katılımın dünya çapında arttığını ve geçen yıl 128 kilometrekarelik alanın mayınlardan arındırıldığı belirten raporda Türkiye ile ilgili bulgular da yer aldı.

Rapora göre Türkiye; Afganistan, Angola, Irak ve Yemen gibi 10 ülkeyle birlikte 100 kilometrekareden fazla mayınlı alana sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Mozambik'te mayınları tespit etmek için özel eğitimli fareler kullanılıyor

Türkiye'nin bildirdiği verilere göre 164 kilometrekarelik toplam 3 bin 61 mayınlı bölge bulunuyor. 701 bölge ise şüpheli alan statüsünde bulunuyor.

Rapora göre Türkiye 2017 yılında açıklanmış 9 bin 313 mayınla dünyada en fazla mayın bulunduran üçüncü ülke konumunda. Türkiye'nin önünde yalnızca Finlandiya ve Bangladeş bulunuyor.

Türkiye bugüne kadar envanterindeki 5 bin 159 mayını imha ettiğini örgüte bildirmiş durumda. Türkiye 2017'de toprak altında 26 bin 381 mayını da imha ettiğini açıkladı.

Mayınların temizlenmesi için uluslararası anlaşmalara imza atan Türkiye'nin 1 Mart 2014'e kadar elindeki mayınları temizlemiş olması gerekiyordu. Türkiye 2014'te ek süre talep etti ve son tarihi 8 yıl uzatarak 2022'ye çekti.

Kamboçya'da bir kadın, çocuklarıyla birlikte mayınlı bölgeden geçerken

Örgüt, Türkiye'nin mevcut temizlik faaliyetlerinin kapsamının 2022'ye kadar mayınlardan kurtulma sözünü yerine getirmek için yetersiz olduğu sonucuna ulaştı.

Türkiye'de mayınlı bölgelerin çoğu Ermenistan, İran, Irak ve Azerbaycan sınırı çevresinde.

Dünyada 2017 yılında en fazla mayın temizleyen dört ülkenin Afganistan, Hırvatistan, Irak ve Kamboçya olduğu, bu ülkelerin toplam mayın temizliğinin yüzde 80'ini gerçekleştirdiği açıklandı.

Mayınlara karşı dünyanın dört bir yanında kampanyalar yürütülüyor

Zimbabve, Moritanya, Sri Lanka, Peru ve Demokratik Kongo'nun mayın temizleme çalışmalarının hedeflendiği gibi gittiğini belirten örgüt, bugüne kadar çoğu Venezuela, Almanya, Fransa, Yunanistan ve Bulgaristan'ın da aralarında yer aldığı 28 ülkenin ise mayınları tamamen temizlediği sonucuna ulaştı.

Geçen yıl el yapımı patlayıcılar hariç, fabrika üretimi mayınlarla Türkiye dahil 23 ülkede 4 bin 795 kişinin öldüğü, bunlardan en fazlasının bin 93 ile Afganistan ve 887 ile Suriye'de gerçekleştiği belirlendi.

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