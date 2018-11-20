'Türkiye mayınların en yoğun olduğu ülkelerden, temizleme faaliyetleri yavaş'

Landmine and Cluster Munition Monitor (Mayın ve Misket Bombası Monitörü) adlı kuruluş 2018 raporunu yayımladı. 2008 yılında İsviçre'de kurulan ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip eden örgüt, Türkiye'nin dünyada en fazla anti-personel mayınının bulunduğu ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

Mayın temizliği ve mayınlarla misket bombalarına karşı uluslararası anlaşmalara katılımın dünya çapında arttığını ve geçen yıl 128 kilometrekarelik alanın mayınlardan arındırıldığı belirten raporda Türkiye ile ilgili bulgular da yer aldı.

Rapora göre Türkiye; Afganistan, Angola, Irak ve Yemen gibi 10 ülkeyle birlikte 100 kilometrekareden fazla mayınlı alana sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin bildirdiği verilere göre 164 kilometrekarelik toplam 3 bin 61 mayınlı bölge bulunuyor. 701 bölge ise şüpheli alan statüsünde bulunuyor.

Rapora göre Türkiye 2017 yılında açıklanmış 9 bin 313 mayınla dünyada en fazla mayın bulunduran üçüncü ülke konumunda. Türkiye'nin önünde yalnızca Finlandiya ve Bangladeş bulunuyor.