"Türkiye, mektubu çöp tenekesine atarak yoluna devam etti"

Cumhurbaşkanımız, son Birleşmiş Milletler konuşmasıyla AK Parti siyasi hayatında yeni bir döneme girmiştir. 'One minute' demişti seneler önce, o bir seviyeydi. 'Dünya beşten büyüktür.' dedi, o da bir seviyeydi. BM Genel Kurulunda İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını göstererek, şu soruyu sordu: 'İsrail'in sınırları neresidir?' Bu, çok yüksek bir seviyedir. Bu, şu demektir: 'Uluslararası egemenlerin hangi oyunu oynadığını biliyoruz ve bu oyunu bozmak için kararlıyız.' Bu, çok güçlü bir siyasi iradeyi gerektirir. Onun için Cumhurbaşkanımızın bu siyasi bütünlüğü çok daha ileriye taşıyacak bir kadroyu oluşturmak mecburiyetimiz var. Bunun için de AK Parti'nin önümüzdeki kongre süreçlerinin bundan önceki kongre süreçlerinden çok daha önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. En güçlü siyasi figürleri bulup, o kardeşlerimizle, o hanımefendilerle, o gençlerle yolumuza devam etmek zorundayız. Ankara ve İstanbul sonuçları da bunu gösterdi."

- "Zımba gibi, çelik gibi kadroyu oluşturacağız"

Kurtulmuş, AK Parti'de yeni bir döneme girileceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır." dedi.

Her bir siyasi aktörün mahalle başkanından ilçe başkanına, sandık başkanından kadın kolları başkanına, il yönetim kurulu üyelerinden gençlik kollarındakilere kadar tabiri caizse her birinin Tayyip Erdoğan gibi olması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, her biri halkta karşılığı olan, milletin sevdiği, itibar ettiği, itimat ettiği pırıl pırıl insanlar olması gerektiğini belirtti.

Herkesin bu siyasi hareketi yükseltecek güce, bilgiye, birikime, ahlaka, davranışa, halk tarafından benimsenmeye ve hepsinden önemlisi performansa sahip olması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Çok daha güçlü siyasi aktörlerle yolumuza devam etmek durumundayız. Artık ilçelerin ve illerin yönetimleri oluşurken, siyasi aktörlerimizi belirlerken ahbap çavuş ilişkileri geride kalmıştır. Ahmet'in, Mehmet'in adamı, falancanın akrabası, filancanın hısmı devri kalmıştır. Vallahi de kimseyi taşıyacak ne imkanımız vardır ne de böyle bir lüksümüz vardır. Herkes bu davayı taşımak zorundadır. Zımba gibi, çelik gibi kadroyu oluşturacağız." şeklinde konuştu.