"Türkiye meme estetiğinde dünya markası olma yolunda"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, Türkiye'nin, dünyada en çok talep gören estetik cerrahi işlemi olan meme estetiğinde giderek artan sayıda yabancı hastaya hitap etmeye başladığını belirterek, "Meme estetiğinde dünya markası olma yolundayız. Dünyada meme estetiğinin en fazla yapıldığı 10'uncu, Avrupa'da ise 5. ülkeyiz. Son 20 yılda bu işlemler için gelen yabancı hastalar, anlamlı biçimde arttı." dedi. Prof. Dr. Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin estetik cerrahinin yıldız ülkelerinden olduğunu ifade ederek, tıp fakültelerinin eğitim kalitesinin ve hekimlerin çok sayıda vaka görerek uzmanlaşmasının, bu alanda yetişmiş insan gücünün kalitesini zirveye taşıdığını aktardı. Türkiye'deki hastanelerin, birçok Avrupa ülkesine kıyasla donanımlı, fiyat avantajlı ve yüksek servis kalitesine sahip olmasının sağlık turizmindeki önemine değinen Yücel, hizmet sektöründe kaliteli, hızlı ve hasta odaklı olmanın bu alandaki başarının bir diğer unsuru olduğunu kaydetti.

Yücel, dünyada en sık yapılan estetik cerrahi işleminin meme estetiği olduğunu dile getirerek, hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu estetik cerrahi operasyonun da bu işlem olduğuna dikkati çekti. Meme estetiğinde, geniş bir alanda cerrahi operasyonların yapıldığını anlatan Yücel, operasyonlarda kullanılan yöntemlerin de sürekli daha iyiye doğru geliştiğini vurguladı. - "Onarım ameliyatlarında da çok başarılıyız" Yücel, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını söyleyerek, bu hastalardan bir kısmının, memenin tamamını ya da bir kısmını kaybettiğini belirtti. Meme kanseri ertesinde meme onarımı yapmak, meme kaybının meydana getirdiği bedensel ve psikolojik rahatsızlıkları gidermek için de operasyon yapıldığına işaret eden Yücel, "Ülkemiz bu alandaki ameliyatlarda da en başarılı ülkelerden biridir." dedi. Yücel, erkeklerde de meme büyümesi nedeniyle estetik ve sosyal sorunlar yaşanabildiğini, jinekomasti adı verilen bu sorunun kısa, pratik bir cerrahi operasyonla giderildiğini anlattı.

Tüm cerrahi prosedürlerin yüzde 15,8'ini meme, yüzde 14'ünü yağ aldırma, yüzde 14'ünü göz kapağı cerrahisi, yüzde 7,6'sını burun estetiği ve yüzde 7,4'ünü karın germe ameliyatının oluşturduğunu dile getiren Yücel, Türkiye'de ise estetik yaptırmada dağılımın biraz daha farklı olduğunu, cerrahi operasyonlarda burun estetiği ilk sırayı alırken, onu, meme, liposuction, göz kapağı düşüklüğü operasyonlarının takip ettiğini söyledi. - "Yurt dışından gelen hasta sayısı arttı" Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada en çok talep gören estetik cerrahi işlemi olan meme estetiğinde giderek artan sayıda yabancı hastaya hitap etmeye başladık. Meme estetiğinde, dünya markası olma yolundayız. Dünyada meme estetiğinin en fazla yapıldığı 10'uncu, Avrupa'da ise 5. ülkeyiz. Son 20 yılda bu işlemler için gelen yabancı hastalar, anlamlı biçimde arttı. Bizden daha uygun fiyatlı ülkeler de var ama Türkiye'nin hasta potansiyeli hepsinden hızlı artıyor. Bu durumda, ameliyat başarı oranımızın yüksek oluşu, zor vakaların altından kalkacak dünya çapında plastik cerrahlarımızın varlığı ve hastane donanımımızın birçok Avrupa ülkesinin üzerinde olmasının payı büyük."