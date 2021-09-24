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Türkiye Merkel'i Arayacak mı?

24.09.2021 04:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlara göre, 26 Eylül seçimleriyle sonlanacak olan Merkel dönemi, Türk hükümeti yetkilileri tarafından aranacak. Avrupa’da birçok kişiye göre Türkiye Merkel için Avrupa Birliği’ndeki önemli bir koruyucuydu

Türkiye Merkel'i Arayacak mı?

Uzmanlara göre, 26 Eylül seçimleriyle sonlanacak olan Merkel dönemi, Türk hükümeti yetkilileri tarafından aranacak. Avrupa’da birçok kişiye göre Türkiye Merkel için Avrupa Birliği’ndeki önemli bir koruyucuydu.

Türk liderler, Almanya’da uzun süredir başbakanlık görevinde olan Angela Merkel’in dönemini sonlandıracak seçim sürecini yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok batılı liderle uzlaşmazlık yaşadığı dönemlerde bile Alman lider Merkel ile bağları güçlü kaldı.

İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi’nin hızlı bir şekilde büyümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki güçlü bağların göstergelerinden biri. Duvar gazetesi yazarlarından Sezin Öney, "En önemlisi, bağ kurabilmiş olmaları. Çünkü Erdoğan’la ilişki yürütmek kolay bir şey değil ama Almanya Merkel’le bunu başardı. Ve bunun, Türkiye’nin şu anda dış ilişkilerde elde ettiği en iyi ilişki olduğunu düşünüyorum" diye konuşuyor.

Erdoğan ile Merkel’i bir araya getiren, 2016 yılında Ankara ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Türkiye’nin milyarlarca dolar mali destek karşılığında milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmasıyla sonuçlanan mülteci anlaşması oldu. Okan Üniversitesi öğretim üyesi Zeynep Alemdar, “İlk adımı atarak Erdoğan’la görüşecek olan liderin Merkel olacağı elbette belliydi. Bu oldukça etkili bir adımdı. Bugün de gördüğümüz gibi, Avrupalılar mültecileri mümkün olduğunca Avrupa’dan uzak tutmak istiyordu” diyor.

Ancak mülteci anlaşmasının kirli bir anlaşma olduğu görüşünde olan muhalifler, Merkel’in bu anlaşmayı yürürlükte tutmadaki ısrarı sayesinde, Türkiye’deki hak ihlallerine Avrupa’dan gelen eleştirileri de bastırdığını savunuyor. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, "Türkiye’yle mülteci anlaşmasını koruma ve sürdürme pahasına Avrupa Birliği değerleri olarak kabul edilen demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunma konusunda fazla temkinli davranması, Merkel’in geride bıraktığı miraslardan" diye yorumluyor.

Alman yetkililer, Türkiye’yle insan hakları konusundaki endişelerle ilgili görüşmelerin son bulmadığını, perde arkasında devam ettiğini söylüyor.

Uzmanlara göre, seçimlerle sonlanacak olan Merkel dönemi, Türk hükümeti yetkilileri tarafından aranacak. Avrupa’da birçok kişiye göre Türkiye Merkel için Avrupa Birliği’ndeki koruyucu bir kol niteliğindeydi.

Sezin Öney Merkel dönemini Türkiye açısından şöyle yorumluyor: “Merkel bir anlamda Türkiye’nin annesi gibiydi. Ama artık Ankara’nın Avrupa’daki dış politikası yetişkin bir düzeyde olmak zorunda, çünkü artık kapalı kapılar ardında durumu düzelten bir Merkel olmayacak.”

Uzmanlara göre Erdoğan, Merkel’in görevini tamamlamasıyla sadece Almanya’yla değil, genel anlamda Avrupa Birliği’yle daha sarsıntılı bir diplomatik sürece girebilir.

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