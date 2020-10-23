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Türkiye merkezli üretilen oyunlar beğeniliyor

OYUN HABERLERİ  | 23.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

Mobil oyun Dünya sıralamasında Türkiye, oldukça dikkat çekici bir konumda. Hadi gelin mobil oyunlar ile alakalı bu haberimizin detaylarına birlikte göz atalım.

Türkiye merkezli üretilen oyunlar beğeniliyor

IFASTURK, Mobil oyun Dünya sıralamasında Türkiye başlıklı bir rapor yayınladı. Bu raporda, hem mobil oyunlar ile alakalı önemli detaylara yer verildi hem de Türkiye’nin sektör içindeki konumu değerlendirildi. Google Play Store üzerinden alınan istatistikler değerlendirildiğinde, her bir oyunun 759 bin 470 kişi tarafından kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bu durum mobil ile alakalı başarıyı çok daha net ortaya koyuyor.

Google Play Store, şu anda en fazla oyun geliştirilen ve indirilen platform olarak göze çarpıyor. Bu durum Türkiye’deki oyun geliştiricilerin de gözüne çarpan detaylar arasında. Elbette sadece indirmekle olmuyor. Aynı zamanda oyunların beğenilmesi de büyük önem taşıyor.

IFASTURK Kurucusu Mesut Şenel tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa Türkiye bu konuda oldukça iyi bir noktaya ulaşmayı başardı. Türkiye’den çıkan her oyunun tahmini olarak 423 bin kişi tarafından indirildiği söylendi. Raporlara dikkatle bakıldığında aynı zamanda beğeni detayları da görülebiliyor.

TÜRKİYE'DEN ÇIKAN MOBİL OYUNLARIN BEĞENİ SAYISI YÜKSEK

Mobil oyunların beğenilme oranı Dünya çapında “3,7” civarında. Türkiye merkezli ortaya çıkarılan oyunların beğenilme oranı ise “3,9” rakamlarına kadar ulaşabiliyor. Bu sonuçlar; indirilme ile birlikte beğenilme oranının da son derece yüksek olduğunu ortaya çıkarıyor. Son olarak Türkiye merkezli oyunların yüzde 28’inde ödeme sistemlerinin kullanıldığı ve bunun Dünya ortalamasını geçtiği de belirtildi.

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