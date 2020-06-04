Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan İşe Dönüş Önerileri

Raporda, fiziki mesafenin sağlanamayacağı durumlarda da standartlara uygun maske (FFP2 veya FFP3) ya da yüz siperliği veya gözlük kullanılması öneriliyor.

Önerilerin en dikkat çekici olanlarından biri üretim alanları başlığı altında. MESS, normalleşme süreci tamamlanana kadar üretim planını gerçekleştirebilecek minimum sayıda çalışanın görev yapmasını öneriyor. Mümkünse aynı ekipte görev yapan çalışanların, işyerine dönüşümlü olarak gitmesini tavsiye ediyor.

Raporda toplam 12 başlıkta öneriler yer aldı. Bu başlıklar, işe dönüş genel kuralları, genel seyahat kuralları, iletişim planı ve eğitim, servisler, işyerine giriş kuralları, üretim alanları, ofisler, toplantılar, yemekhane, asansör ve mola yerleri gibi ortak alanlar, ziyaretçiler ve eve dönüş.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) normalleşme sürecinde işe dönüşler için önerilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Raporda, “normalleşme” süreci tamamlanana kadar mevcut üretim planını gerçekleştirebilecek minimum sayıda çalışanın görev yapması tavsiye edildi.

"Havalandırma filtreleri periyodik kontrol edilmeli”

MESS, üretim alanlarındaki havalandırma sistemleri konusunda da uyarılarda bulunuyor. Filtrelerin periyodik olarak kontrol edilmesini öneriyor. Bu alanlardaki temiz hava debisinin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Üretim alanlarında kullanılan kağıt havlu benzeri atıkların atık kutularına atılması gerektiği vurgulanıyor. Kontrol paneli gibi ortak temas yüzeylerinin gerekirse streç filmle kaplanması tavsiye ediliyor.

İşe dönüş öncesi kontrol

Raporda işe dönüş öncesi çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmesinin önemine de vurgu yapılıyor. 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp-damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların uzaktan çalışmaya devam etmeleri tavsiye ediliyor. Yakınlarında benzer sağlık sorunları bulunanlar için de aynı öneri geçerli.

Semptom gösteren veya temas ettiği çevrede Corona virüsü teşhisi konulmuş çalışanların, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi ve bu kişilerle temastaki diğer çalışanlar için tedbirlerin alınması tavsiye ediliyor.