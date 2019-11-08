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Türkiye Mezunları Dernekleri kurumsallaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Farklı ülkelerde gelerek Türkiye'de aldıkları eğitiminin ardından bilim, sanat, kültür, ekonomi ve siyaset gibi pek çok alanda ülkelerinde öne çıkan Türkiye mezunları, bulundukları ülkelerde Türkiye Mezunları Dernekleri kurarak tek çatı altında buluşuyor - Türkiye mezunları, bu kapsamda YTB'nin düzenlediği program vesilesiyle Ankara'da bir araya geldi ve derneklerin kurumsal kapasitelerinin artırılması konularını ele aldı

Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayarak ülkelerinde çeşitli mesleklerde öne çıkan Türkiye mezunları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"nda bir araya geldi.

Türkiye'de aldıkları eğitimin ardından ülkelerinde bilim, sanat, kültür, ekonomi ve siyaset gibi pek çok alanda öne çıkan Türkiye mezunları, bulundukları ülkelerde Türkiye Mezunları Dernekleri kurarak tek çatı altında buluşuyor. Bu kapsamda, birçok ülkede kurulan Türkiye Mezunları Dernekleri yetkilileri, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Ankara'da buluştu.

YTB tarafından 4-8 Kasım'da düzenlenen "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"nda, Türkiye Mezunları Dernekleri'nin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Program kapsamında, mezunlara sivil toplum kuruluşlarından (STK) kurumsal yapı ve organizasyon, savunuculuk, iletişim ve yeni medya gibi konularda uzman akademisyenler tarafından eğitimler verildi.

Ayrıca, programda, gelecek sene uygulanacak "Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı" ile "Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı" ilan edildi. Böylelikle, Türkiye Mezunları Dernekleri'nin daha güçlü ve etkin yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

- İş dünyasına yönelik sunumlar yapıldı

Dört günlük programda, Türkiye Mezunları Dernekleri'nin daha profesyonel yapıya kavuşturulması ve derneklerin Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle tecrübe paylaşımı yapabilmeleri amacıyla mevcut dernek yöneticileri ve yeni kurulmakta olan derneklerin inisiyatif heyetlerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Mezunlar aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen sunumlara katıldı. Öte yandan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkilileri de katılımcılara sunumlar yaptı.

Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak kabul edilen ve dünyanın 169 ülkesinde sayıları 150 bini aşan Türkiye mezunları, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra aynı zamanda ülkeler ve toplumlar arasındaki iş birliği, paylaşım ve birlikte büyümeye önemli katkı sağlıyor.

Türkiye mezunlarının birbirleri ve Türkiye ile iletişimlerinin artırılması ve aralarındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren YTB, mezunların bulundukları ülkelerde kurumsal yapılar altında buluşmalarını da koordine ediyor.

- "Türkiye'nin güzel yüzünü yansıtmaya çalışacağız"

Programa katılan Türkiye mezunlarından Sudanlı Ahmed Anwer Ahmed Bukhari, 1986'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduğunu belirterek, 2016'da ülkesinde Sudan Türkiye Mezunları Derneğini kurduklarını ve mezunların faaliyetlerini bu dernek çatısı altında sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye mezunlarının, iki ülke arasında gönül elçileri olarak çalıştığını dile getiren Bukhari, "Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye minnettarız. İnşallah bizler Türkiye'nin güzel yüzünü Sudan'a, Sudan'ın güzel yüzünü Türkiye'ye yansıtmaya çalışacağız." dedi.

Türkiye mezunlarından Erdan Seferoviç de Karadağ'daki Türkiye Mezunları Derneğinin başkanlığını yürüttüğünü ifade ederek, "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" kapsamında yurt dışındaki mezun derneklerinin daha kurumsal yapıya ulaşması için çeşitli eğitimler aldıklarını belirtti.

Nijer Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Aminata Mayaki Yacouba, program kapsamında farklı ülkelerdeki mezun dernekleriyle tanıştıklarını belirterek, fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Yacouba, YTB'ye ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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