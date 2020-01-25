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Türkiye mezunları Moskova'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:38 | Son Güncelleme

Türkiye mezunları Moskova'da buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye mezunları ile buluşma programı düzenledi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştiğine işaret ederek, "Türkiye, 2019'da 7 milyon Rus turisti ağırladı." dedi.

Samsar, ikili ticaret hacminin de yükseldiğine dikkati çekerek, "İkili ticaret hacmi, 2019'un ilk 11 ayında 24 milyar dolara ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

- "1500'e yakın Rus öğrenci üniversitelerimize devam etmekte"

YTB Başkan Yardımcısı Turus da Türkiye mezunlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Sizlerin vasıtasıyla toplumlarımız arasındaki ilişkileri geliştirme imkanı elde ettik, etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Bursları programı kapsamında 144 ülkeden 16 bine yakın uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü belirten Turus, "1992 yılından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 Rus vatandaşı Türkiye'nin karşılıksız verdiği burslardan yararlanarak, ülkemizde çeşitli seviyelerde eğitim görmüştür. Halen 203 tanesi burslu olmak üzere 1500'e yakın Rus öğrenci üniversitelerimize devam etmektedir." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'nin mezunlara gösterdiği değeri hiç bir ülke göstermiyor"

Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Aykal Gabışev, Türkiye'de okumanın yararlarını AA muhabirine anlattı.

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun olduğunu belirten Gabışev, Türkiye'ye misafirperverliğinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

Gabışev, çocukluğundan beri Türkiye'de okumayı hayal ettiğini kaydederek, "Türkiye'nin mezunlara gösterdiği değeri hiç bir ülke göstermiyor. Bu yüzden Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iki toplum arasında gönül köprüsü kurmak vefa borcumuzdur." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye iş seyahatleri gerçekleştirdiğini belirten Gabışev, Türk kültürünü memleketinde yaşattığını söyledi.

- "Ailemle tatilde Türkiye'ye gidiyoruz"

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun Gülnara İşkildina ise Türkiye'deki eğitimin, iş alanında fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

Türk arkadaşlarıyla irtibatta olduğunu belirten İşkildina, "Ailemle tatilde Türkiye'ye gidiyoruz. Aslında ben yurt dışına değil, evime gitmiş oluyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yemeklerini özlediğini dile getiren İşkildina, "Fırsat olduğunda Türkiye'den hep peynir, sucuk, Türk kahvesi sipariş ediyorum. Bütün ailem bu ürünlere hayran." ifadelerini kullandı.

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