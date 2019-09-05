Türkiye Mezunları yeni uluslararası öğrencilere rehber oluyor

Daha önce üniversite öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp ülkesine dönen öğrencilerin yer aldığı Türkiye Mezunları Dernekleri, bu yıl Türkiye'ye gelecek uluslararası öğrencilere uyum eğitimi veriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, dünyanın dört bir yanında kurulan Türkiye Mezunları Dernekleri, Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilere yönelik uyum programı hazırladı.

Türkiye'deki eğitim sistemi, sosyal yaşam ve karşılaşılması muhtemel durumlar hakkında yeni uluslararası öğrencilere bilgi aktarılan program kapsamında şimdiye kadar Karadağ, Somali, Senegal ve Sudan'da kurs verildi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Türkiye'de eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrenciler ülkeye gelmeden Türkiye Mezunları Dernekleri tarafından hazırlanan uyum programlarına davet ediliyor.

Program ile yeni öğrencilerin Türkiye'yi yakından tanıması, ihtiyaçlarına yönelik fikir sahibi olması ve uyum sürecini daha rahat atlatması hedefleniyor. Öğrencilere Türkiye'deki eğitim sistemi, sosyal yaşam, kendilerini bekleyen imkan ve fırsatlar ile ülkeye geldikleri ilk dönem karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi veriliyor.