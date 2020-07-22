Türkiye MGK Bildirisiyle Libya’da Kararlılık Mesajını Yineledi

Bildiride, “Libya’da barış, istikrar ve huzurun tesisi yönünde gayret sarf eden meşru Libya Hükümeti’ne sağladığımız desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların akim kalmaya mahrum girişimleri ele alınmış, ülkemizin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği ve gerekli adımları atmak konusunda tereddüt etmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda 2,5 saatlik toplantının ardından yayınlanan 6 maddelik, MGK Bildirisi’nde, uluslararası kamuoyuna Irak ve Suriye’de terörle mücadelede Türkiye’ye destek verilmemesi eleştirisi, Libya’da mevcut politikaya devam edilmesi kararı, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklarda eşit paylaşım hakkı talebi, Ermenistan’a da sert eleştiriler ön plana çıktı.

Libya’nın yanı sıra Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar konusunda da mevcut politikada kararlılık vurgulandı. Bildiride, “Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Meşruiyeti yitirmiş rejim” ile Rusya’ya mı mesaj verildi?

Terör örgütleriyle mücadele bağlamında Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlar yürüttüğü ve bunları uluslararası hukuk ile ikili anlaşmalardan doğan haklarıyla gerçekleştirdiği vurgusu yapıldı. Bu konuda Irak ve Suriye’de yürütülen sınır ötesi operasyonlara üçüncü ülkelerce verilen tepkilere eleştiriyle yanıt verildi. Uluslararası kamuoyuna yönelik bildiride, “Ülkemizin güvenliği konusunda gösterdiği hassasiyete saygı duyup destek vermek yerine terör örgütlerinin ve meşruiyetini yitirmiş rejimlerin yanında yer alanların bu davranışlarıyla kendi geleceklerini nasıl bir ipotek altına soktuklarını en kısa sürede anlamalarının ümit edildiği belirtilmiştir” mesajı paylaşıldı.