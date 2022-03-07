Türkiye MIKTA Dönem Başkanlığını Devraldı

Türkiye, MIKTA grubu olarak bilinen ve Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’yı kapsayan eşgüdüm plaformunun dönem başkanlığını devraldı. İlk olarak 2013 yılında oluşturulan kıtalararası ekonomik işbirliği platformu olan MIKTA’nın videokonferans yönetmiyle düzenlenen dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısında Ukrayna krizi masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin olarak Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ülkemiz, Sayın Bakanımızın katılımıyla bugün (7 Mart) Avustralya evsahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen MIKTA 20. Dışişleri Bakanları Toplantısında, MIKTA Dönem Başkanlığını Avustralya’dan devralmıştır. MIKTA, G20 üyeleri Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya Dışişleri Bakanları arasında 2013 yılında bir istişare ve eşgüdüm mekanizması olarak tesis edilmiş olup, küresel barış ve istikrara yapıcı katkılarda bulunmayı ve üyeler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bugün düzenlenen toplantıda, Avustralya Dönem Başkanlığında son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen ortak faaliyetler, Ukrayna’daki durum ve ülkemizin Dönem Başkanlığında yürütülecek çalışmalar ele alınmıştır. Türkiye, ilki 2017 yılında olmak üzere, ikinci kez üstlenmekte olduğu MIKTA Dönem Başkanlığı önceliklerini “küresel sağlık”, “etkin göç yönetimi” ve “gıda güvenliği” olarak belirlemiş olup, yıl boyunca küresel gündemin üst sıralarında yer alan bu öncelikler ile MIKTA’nın daimi işbirliği alanları çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülmesine öncülük edecektir” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin olarak resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu mesajında "MIKTA'nın çevrimiçi 20. Bakanlar Toplantısı'nda Dönem Başkanlığını Avustralya’dan devraldık. Önceliklerimiz küresel sağlık, etkin göç yönetimi ve gıda güvenliği.Ukrayna’daki durumu da ele aldığımız toplantıda küresel barış ve istikrara katkımızı teyit ettik" ifadelerini kullandı.

