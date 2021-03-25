"Türkiye milislerini Libya'dan çekiyor" iddiası

Türkiye'nin Libya'daki Suriyeli milisleri geri çekmeye başladığı iddia edildi.Libya'da geçici birlik hükümetinin işbaşı yapmasının ardından ülkede siyasi istikrarın sağlanması ve normalleşme için atılan adımlar hızlandı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Fransız diplomat, Türkiye'nin Libya'da konuşlandırdığı Suriyeli milisleri geri çekmeye başladığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynak, "Bu şimdiye kadar gördüğümüz en cesaret verici jestlerden biri. Suriyeli milis güçlerin hareketlilik içinde olduğu görüldü ve kaydedildi" diye konuştu. Fransız diplomatik kaynak, Libya'da yeni kurulan geçici birlik hükümetinin başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Türkiye arasında milislerin geri çekilmesi konusunda son dönemde görüşmeler yürütüldüğünü ve Türk tarafından gelen açıklamaların da Suriyeli milislerin hava yoluyla Libya'dan çıkarıldığı izlenimi verdiğini belirterek, ancak bunun "somutlaştırılması ve teyit edilmesi" gerektiğini söyledi. Fransız kaynak, milislerin geri çekilmesinin sürdürülmesi gerektiğini ve bunun sadece Suriyeli milisler değil, tüm yabancı güçler için geçerli olduğunu vurguladı.

Fransa, Almanya ve İtalya'dan destek ziyareti Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları, geçen hafta yemin ederek göreve başlayan yeni hükümete destek için bugün Libya'yı ziyaret etmişti. Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmesi sonrasında Trablus'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Libya Dışişleri Bakanı Necla el Menguş, "Tüm paralı askerlerin Libya'dan çekilmesi ve bunun derhal gerçekleşmesi gerektiğini yineliyoruz" dedi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi de salı günü Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüş, Macron görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Libya'da bulunan yabancı güçlerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çekilmesi için her şeyi yapmalıyız. Türk ve Rus savaşçılar, onlar ya da diğerleri tarafından gönderilen yabancı savaşçılar Libya'yı derhal terk etmelidir. Tek meşru güç Libya silahlı kuvvetleridir" demişti. Libya'daki milisler konusu BMGK'da tartışıldı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de çarşamba günü BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda "yabancı unsurların Libya'daki faaliyetlerinin sürdüğü konusunda hala derin endişe içinde olduğunu" ifade etmişti.