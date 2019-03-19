EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin milli meselelerde tek yumruk halinde hareket edebilme kabiliyetini her zaman gördük. Türkiye, milli meselelerde tek yumruk oluyor. 1974'te Kıbrıs'ta bunu yaşadık. İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz'da bunu gördük." dedi.

Şentop, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Bin Yılın Başlarında Türkiye ve Dünya" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi birikimi ve potansiyeliyle ön plana çıktığı bir yüzyıl içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin güçlendikçe içeride ve dışarıda husumet ve düşmanlıkların hedefi haline geldiğini anlatan Şentop, bunun en son örneğini Yeni Zelanda'da yaşanan olayda gördüklerini vurguladı.

Yeni Zelanda'da son zamanların en üzücü olaylarından birinin yaşandığını, camide ibadet etmek için bir araya gelen insanların üzerine cani ve ırkçı bir teröristin ateş açtığını hatırlatan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşin bu tarafı çok önemli tabii ki fakat bu teröristin silahında yazan notlarda Türkiye ile ilgili şeyler de var. Türkiye düşmanlığı, İstanbul'la ilgili bir şeyler var. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Türkiye'ye 16 bin 500 kilometre uzaklıkta, 21 saat uçakla yolculuk yapılarak ulaşılan bir yer. Orada yaşayan bir adamı Türkiye neden alakadar ediyor. İşte bu sebeplerden dolayı. Türkiye bir potansiyele sahip, Türkiye'nin bir iddiası var, bir arka planı var bu iddianın. O zihniyette olan insanların yetiştiği, onları besleyen bir iklim var Avrupa'da, Batı'da. Yakında Avrupa Parlamentosu seçimleri de olacak göreceğiz. Orada ırkçı, İslam ve Türkiye düşmanlığı içeren unsurların gittikçe yayıldığını, buna uygun zeminin oluştuğunu görüyoruz."