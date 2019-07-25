"Türkiye misafirlerine sahip çıkacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, "Yaşanılan insani krizin bitip, Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönene kadar, milletimizin onların yardımında olacağına olan inancımız tamdır. Türkiye, milletiyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bundan önce olduğu gibi yine misafirlerine sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Akbulut yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın, milyonlarca insanı vatanından göç etmeye zorladığını ve Türkiye'ye de 3 milyondan fazla Suriyelinin sığındığını belirtti.

Suriyelilerle "ensar-muhacir kardeşliği" şuuruyla barınma merkezlerine mahkum etmeden, ekmeğin, ülkenin ve sokağın karşılık beklemeksizin paylaşıldığını anlatan Akbulut, kadirşinas, ahde vefalı ve mazlumun yanında olan Türk milletinin, Suriye'de yaşanan insanlık dışı savaşa kayıtsız kalmadığını gerek sınırları içinde gerekse sınırları dışında insani yardım sağlamada en cömert davranan ülke olduğunu vurguladı.

Türk milletinin, insanlık adına bir umut, ümmet kardeşliği için de güzel bir örnek olduğunu aktaran Akbulut, şu değerlendirmelerde bulundu: