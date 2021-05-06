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Türkiye-Mısır görüşmesi tamamlandı

06.05.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Mısır arasındaki iki günlük görüşmeler tamamlandı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleşmiştir." denildi.

Türkiye-Mısır görüşmesi tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin tamamlandığını açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.

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