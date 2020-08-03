"Türkiye-Mısır gerilimi bölge için çok tehlikeli"

Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa müdahalesiyle tırmanan Türkiye ve Mısır arasındaki gerilim, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu’nun (International Crisis Group) Kuzey Afrika sorumlusu Riccardo Fabiani'na göre bölge için büyük bir tehlike. Fabiani, iki ülke arasında "önümüzdeki haftalar ya da aylarda askeri bir çatışma yaşanma olasılığının çok yüksek görüldüğünü" ifade etti.

Türkiye'nin Mısır'da Müslüman Kardeşler'e olan desteği ve Ankara'nın geçen yıl Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, Kahire yönetiminde rahatsızlığa neden oluyor.

Türkiye'nin Mısır tarafından desteklenen General Halife Hafter güçlerine karşı UMH'ye Ocak ayından bu yana kapsamlı bir askeri destek vermesi de gerilimi artıran bir diğer neden.

Mısır'ın "kırmızı cizgisi"

Riccardo Fabiani'ye göre özellikle Türkiye'nin Libya'daki varlığı Mısır için kabul edilemez bir durum. "Mısır kendini giderek artan oranda Türkiye tarafından kuşatılmış ve tehlike altında hissediyor" diyen Fabiani, Türkiye destekli milislerin Mısır'ın "kırmızı çizgi" olarak ifade ettiği Sirte-Cufra hattını geçmesi durumunda, Kahire'nin askeri müdahalede bulunabileceğini dile getirdi.