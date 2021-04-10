Türkiye-Mısır ilişkileri: Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Şükrü telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesi, "Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla" yapıldı. 2013'ten bu yana diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğü ve karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Mısır ve Türkiye arasında son dönemde bir yakınlaşma olduğuna dair yetkililerden açıklamalar geliyordu. Çavuşoğlu ile Şükrü arasında daha önce de telefon görüşmeleri ve uluslararası toplantılar kapsamında ikili görüşmeler yapılmıştı. Ancak Mart ayı başında Çavuşoğlu'nun yaptığı "Mısır ile Türkiye arasında dışişleri bakanlıkları ve istihbarat yetkilileri arasında diplomatik düzeyde temasların başladığına" yönelik açıklama sonrası, bu telefon görüşmesinin yapılmış olması önemli. Dışişleri Bakanı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bu en üst düzeyde değil de en düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır ile olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu daha ileri kademelere taşırız." açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamalardan önce iki ülke arasında olumlu bir gelişme yaşanmış; Mısır, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri için çıktığı ihalede ilan ettiği alanı 28. meridyenin doğusunda, yani Türkiye'nin 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırında sınırlandırmıştı. Bakan Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı gösteriyor olmasını olumlu karşıladıklarını kaydederken, Kahire'nin bu tavrını geçen sene Yunanistan ile imzaladığı deniz yetkilendirme anlaşması sırasında da gösterdiğini anımsattı. Türkiye'nin tepkisine neden olan 6 Ağustos tarihli anlaşmayla Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarını belirlemiş ancak Kahire yönetimi Atina'nın girişimlerine karşın sınır çiziminin Meis Adası'ndan başlatılmasına karşı çıkmıştı. Yunanistan da böylece adaların otomatik olarak kıta sahanlığı yarattığı tezinden geri adım atmış olmuştu. Bakan Çavuşoğlu geçen sene yaptığı açıklamalarda da Mısır'ın Türk kıta sahanlığının güney sınırını kabul ediyor olmasından Ankara'nın memnuniyet duyduğunu kayda geçirmişti.