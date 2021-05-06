HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye-Mısır istikşafi görüşmeleri tamamlandı

Türkiye-Mısır istikşafi görüşmeleri tamamlandı

06.05.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin tamamlandığını açıkladı.

Taraflar görüşmelerin olumlu geçtiğini vurguladı.Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri tamamlandı. Görüşmeler sonrasında taraflar ortak bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.

"Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada "Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.

Türkiye ile Mısır arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde yapılan görüşmeler 2013 yılından bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. Temmuz 2013'te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi başbakanlığındaki hükümete darbe yapmış ve yönetime el koymuştu. Darbe sonrasında Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl süreyle diplomatik temas kurulmamıştı.

DW / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat ettiEski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.