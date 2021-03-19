"Türkiye Mısır karşıtı yayınları durdurma talimatı verdi"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El Arabiye televizyonu, Türkiye'nin İstanbul'da yayın yapan Müslüman Kardeşler bağlantılı televizyon kanallarına Mısır'a yönelik eleştirel yayınlarını durdurmaları talimatı verdiğini iddia etti.

El Arabiya'nın internet sitesinde yayımlanan ve "konuyla ilgili bilgi sahibi" kaynaklara dayandırılan haberde Türk makamlarının üç muhalif kanal; El Şark, Vatan ve Mekameleen'e Mısır'a yönelik eleştirel siyasi programları derhal durdurmaları ve sadece siyasi olmayan program ve dizilere yer vermeleri için talimat ilettiği ileri sürüldü. Talimata uymayanlara kapatma gibi cezalar verilebileceği belirtildi.

İstanbul'dan yayın yapan El Şark televizyonu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Sokaklarında" dizisinin bu akşamki bölümünün yayınlanmayacağını belirterek izleyicilerinden özür diledi. Bölümün niçin yayınlanmayacağına dair bilgi ise verilmedi.

Mısır ile normalleşme çabaları

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde ilişkileri normalleştirmeye dönük çabalar hız kazandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen Cuma günü yaptığı açıklamada Mısır ile hem diplomatik hem istihbari temasların başladığını belirtmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor" açıklaması yapmış ve Mısır'la bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini kaydetmişti.