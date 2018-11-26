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Türkiye Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Mogadişu'da bomba yüklü araçla bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açan terör eylemini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da bomba yüklü araçla bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ve Somali halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Mogadişu Somali terör

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