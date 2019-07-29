Türkiye-Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50’nci yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ulanbatur’da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50’nci yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet resmi bir ziyaret için geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da temaslarını sürdürüyor. Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ve sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile görüşen Şentop, temasları kapsamında yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Şentop daha sonra diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım töreni katıldı.

“Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkilerin tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor”

Törende konuşan TBMM Başkanı, pulla ilgili çalışmalarda iki dostluk grubunun çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkilerin tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. Meclisin adı kurul. Kurul bizde de kullanılan bir kelime. Bir çok kelime, birçok ortak gelenek bu coğrafyada binlerce yıl birlikte yaşanmış tarihi bir geçmiş var. Diplomatik ilişkiler sembolik manada 50.yılı münasebetiyle de bizi bir araya getirdi. Türkiye-Moğolistan ilişkilerinin bu vesile ile daha da gelişeceğini ümit ediyorum. Üst düzey ziyaretler bu ilişkilerin önünü açacak bir imkan sunuyor bize. Pullar da koleksiyoncularda, resmi kayıtlarda da 50.yılı tescil eden bir hatıra olarak bize kalacak” ifadelerini kullandı.