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"Türkiye-Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar"

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Türkiye-Moldova arasındaki ticaret hacmimizi 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı arzu ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı arzu ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, bir otelde düzenlenen Moldova Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

Türkiye ile Moldova arasında köklü ve tarihi bağların olduğunu belirten Koca, "İş birliğimiz karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde, sağlam temellerde ilerlemektedir. İlişkilerimiz Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile stratejik ortaklık seviyesine yükselerek layık olduğu düzeye kavuşmuştur." dedi.

Bakan Koca, iki ülke arasındaki karma ticaret ve ekonomik komisyonu Türkiye tarafı eş başkanlığını kendisinin yürüttüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında 2016 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması, ticaret hacmimize olumlu katkılar sağlamaya devam etmektedir. Tabiatıyla potansiyelimizi daha etkili şekilde kullanmak için çalışıyor ve ticaret hacmimizi, 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı arzu ediyoruz.

Aynı durum yatırımlar için de geçerli."

Türk şirketlerinin Moldova'nın önde gelen yatırımcıları arasında olduğuna da dikkati çeken Koca, bu yılın şubat ayında uygulamaya konulan kimlikle seyahat imkanının, halklar arasındaki ilişkileri artıracağına ve dostluğu sağlamlaştıracağına inancının tam olduğunu belirtti.

Koca, Türkiye'nin her zaman Moldovalı dostlarının yanında olduğunu vurgulayarak, "TİKA, Moldova'nın genelinde hayata geçirdiği projeler ile Türk halkının Moldovalı dostlarının refahına olan katkılarına aracılık etmeyi sürdürecektir." dedi.

Gagauzlu soydaşların Moldova ile Türkiye arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğunu da dile getiren Koca, "Kadim Türk geleneklerine ve dillerine sahip çıkan Gagauz soydaşlarımızın Moldova ailesinin birliği içerisinde kalkınmaları ve refah içinde yaşamaları için her daim desteğe hazırız.
Her zaman belirttiğimiz gibi Türkiye, güçlü Moldova'da, güçlü bir Gagauz Yeri'ni arzulamaktadır." şeklinde konuştu.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi İgor Bolboceanu, Moldova'nın 28'inci bağımsızlık yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova'ya yaptığı son ziyaret sırasında stratejik ortaklık deklarasyonun imzalandığını belirten Büyükelçi Bolboceanu, bu deklarasyon ile iki ülke ilişkilerinin ileri seviyeye taşınacağını kaydetti.

Bolboceanu, Moldova ve Türkiye arasında vizelerin kaldırılmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Gagauzya ve Moldova'ya yaptığı yardımları hatırlatmaktan onur duyduğunu da söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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