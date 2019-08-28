"Türkiye-Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı arzu ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, bir otelde düzenlenen Moldova Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

Türkiye ile Moldova arasında köklü ve tarihi bağların olduğunu belirten Koca, "İş birliğimiz karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde, sağlam temellerde ilerlemektedir. İlişkilerimiz Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile stratejik ortaklık seviyesine yükselerek layık olduğu düzeye kavuşmuştur." dedi.

Bakan Koca, iki ülke arasındaki karma ticaret ve ekonomik komisyonu Türkiye tarafı eş başkanlığını kendisinin yürüttüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında 2016 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması, ticaret hacmimize olumlu katkılar sağlamaya devam etmektedir. Tabiatıyla potansiyelimizi daha etkili şekilde kullanmak için çalışıyor ve ticaret hacmimizi, 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı arzu ediyoruz.

Aynı durum yatırımlar için de geçerli."