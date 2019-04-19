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Türkiye, Moskova Film Festivali’nde onur konuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nin açılışı yapıldı

Türkiye’nin "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla başkent Moskova'daki Rusya Tiyatrosu’nda tören gerçekleştirildi. Törene Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Rusya Kültür Bakanı Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in festivalin açılışı için gönderdiği tebrik mektubunu okudu. Ünlü Rus yönetmen ve Moskova Film Festivali Başkanı Nikita Mihalkov, geleneksel olarak festivalin açılışını yaptı.

Açılış öncesinde ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Rus sinema dünyasının önde gelen simalarının yanı sıra festivale katılan Türk filmi "Kapan"ın oyuncuları, Türk yönetmen ve yapımcılar da gazetecilere poz verdi.

Pek çok ülkenin yanı sıra Türk filmlerinin de izleyicilerle buluşacağı ve 25 Nisan'da sona erecek festivalde, jüri üyeleri arasında Yönetmen Semih Kaplanoğlu da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde, festivale "onur konuğu ülke" olarak katıldığını vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin, kültürel anlamda bu festivalde taçlandırılıyor olmasından son derece memnuniyet duymaktayız." dedi.

Türkiye'nin sinema endüstrisinin sınırları aşmış durumda olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "150'den fazla ülkeye dizi ihraç ediyoruz. Yaklaşık 500 milyon insan Türk dizileriyle karşı karşıyadır. Dizi endüstrimizin yaratmış olduğu ekonomik büyüklük ile ABD'den sonra dünyada 2. sırada yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın başkent Moskova'nın Bolşoy Tiyatro'sunda "Truva" gösterisiyle açıldığını anımsatarak, "İkinci etkinliğimiz, Uluslararası Moskova Film Festivali'ne 'onur konuğu ülke' sıfatında katılmış olmamızdır." dedi.

Festivale Türkiye'den çok başarılı yönetmen ve sanatçılarının katıldığını belirten Samsar, "Türk sineması son dönemde, büyük bir atılım yaptı. Bu atılım çerçevesinde filmlerimiz ve dizilerimiz dünya piyasasında büyük yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Festivalin ana yarışmasında dünya prömiyeri yapılacak "Kapan" filminin yönetmeni Seyid Çolak ise filmin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve TRT ortak yapımı bir proje olduğunu dile getirdi.

Çolak, "Biz de her film sahibi gibi iddialı olmak ve ödül almak isteriz. Hem ülkem adına hem kendi adıma çok seviniyorum." dedi.

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41. Uluslararası Moskova Film Festivali

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