Türkiye, Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nın partner ülkesi

Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkilerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gaiani, "Bütün Akdeniz havzasında Türkiye ile olan ilişki kadar önemli başka bir ülkeyle ilişkimiz yok. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu ilişkiler arasında çok büyük bir katma değer de var. Bu aynı zamanda çok sağlam bir ilişki olduğunu gösteriyor iki ülke arasında." dedi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Venedik Sarayı'nda düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İtalya Ticaret Odası'nın yurt dışındaki en iyi 10 ticaret odalarından biri olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Gaiani, önemli bir diğer hususun da yatırımlarla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "İtalyan şirketleri 1960 yılından beri Türkiye'de yatırım yapıyor ve burada teknolojik transfer açısından da çok büyük bir iş birliği yapılıyor. Bu ilişkiler zamanla daha da sağlamlaşmış durumdadır. İtalya Türkiye'de 2. büyük yatırımcı oldu ve bu 500 milyon avro civarında yeni yatırımlar yapılmıştır. Tabii bu da İtalyan iş adamlarının Türkiye'ye olan güvenini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu belirten Gaiani, "Türkiye’de çok dinamik bir iş yapma imkanı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Türk yatırımcıların da İtalya'da yapmış olduğu yatırımlar da çok önemli. Ve tabii bunu stratejik sektörlerde yapmışlardır. Bu yatırımlar karşılıklı güvenin ne derece büyük olduğunu da göstermektedir. Bu şekilde ilişkiler daha da gelişecektir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin partner ülke olarak seçilmesi Türk şirketlerine katkı sağlayacak"

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise Türkiye'nin İtalya ile karşılıklı ticaretini artırmayı hedefleyen ve bu çerçevede faaliyet gösteren İtalya Ticaret Odası Derneği olarak, bir takım faaliyetlerde bulunduklarını ve ayrıca Türk ve İtalyan ihracatçıları desteklemek amacıyla İtalya ve Türkiye'de gerçekleşen çeşitli sektör fuarlarının organizasyonlarında rol aldıklarını söyledi.