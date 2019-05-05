Türkiye MS Derneği 30. yılını kutladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla "Geleneksel MS Günü 30. Yıl Kutlaması" programı düzenledi. Taksim'deki bir otelde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tütüncü, derneğin, MS'li hastaları bilgilendirmek, onların sosyal, kültürel ve fiziki aktivitelerde bulunmalarını sağlamak ve hastalığa dair farkındalık oluşturarak Türk toplumunu bu konuda bilgilendirmeyi amaçladığını söyledi. MS'in toplumda artık bir şekilde bilindiğini belirten Tütüncü, doktorların da bu konuda iyiye doğru gittiğini ve yüz güldürücü sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Konuşmanın ardından düzenlenen plaket töreninde, "Yılın MS Dostu Plaketi" Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Şuayyip İlbilgi'yi temsilen MS hastası eşi Nazife İlbilgi'ye, "Yılın MS'li Yakını Plaketi" Turan Kaya'ya ve derneğin Onursal Üyesi Salih Zeki Üçüncü'ye derneğe desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca programda, derneğin 30. yılı dolayısıyla pasta kesildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Geleceğin teknoloji yıldızları hünerlerini sergiledi 'Deneyap'a 50 bin özel yetenekli öğrenci alınacak

Öte yandan, etkinlikte Tütüncü, Prof. Dr. Erdem Toğrol, Doç. Dr. Aysun Soysal, ve Uzman Dr. Serkan Demir "MS Tedavisindeki Son Gelişmeler" başlıklı medikal oturum düzenledi. - "MS'nin Vizörü" sergisi Etkinlikte, MS hastalığıyla 10 yıldır mücadele eden fotoğrafçı Hatice Hande Kapan'ın (43), Türkiye'nin dört bir yanındaki MS hastalarının fotoğraflarını toplayarak oluşturduğu "MS'nin Vizörü" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hastalığın atak sürecinde meydana gelen bulanık görme durumunun fotoğrafa yansıtıldığı sergi hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Kapan, projenin, kendi gördüğüyle fotoğraf makinesine yansıyanın farklı olmasından yola çıkarak oluştuğunu söyledi. Netlik kaybının tüm MS'lilerde olduğunu belirten Kapan, "Görme oranı kaybı zaman zaman var. MS çok nadir bazılarında kalıcı hasar bırakabiliyor. Atak dönemlerinde biz bunu daha çok yaşıyoruz. Kendi başıma çok ses getiremeyeceğimi bildiğim için arkadaşlarıma bir çağrı yaptım. Onlar da bu çağrıya kulaklarını kapatmadılar. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından da fotoğraf gönderdiler. 2017'de bu projenin ilk adımı atılmış oldu." diye konuştu.