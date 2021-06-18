Türkiye Mülteci Kabulünde Son Yedi Yıldır Dünya Zirvesinde

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), bugün yayınladığı 2020 yılı ‘’Küresel Eğilimler’’ raporunda, dünyada en fazla mültecinin kabul edildiği ülkenin Türkiye olduğunu açıklandı. Raporda, Türkiye’nin aralıksız olarak son yedi yıldır en fazla mülteci nüfusa ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin raporunda yer alan son verilere göre, Türkiye’de çoğunluğu Suriyeli mülteciler olmak üzere toplamda 3 milyon 700 bin mültecinin yaşadığı kaydedildi. Türkiye’deki mülteci nüfusunun yaklaşık yüzde 92’sini Suriyeliler’in oluşturduğu belirtildi. Raporda 2020 yılı kayıtlarına göre, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerden 38 bin 600’ünün ülkelerine geri döndüğü kaydedildi. “Türkiye Suriyeli çocukların eğitimi için ciddi yatırımlar yaptı” Türkiye'de, hükümetin mültecilerin eğitimine öncelik verdiği, Suriyeli mülteci çocukların geçici eğitim merkezlerinden eğitilip daha sonra da Türk devlet okul sistemine geçişine hazırlanmalarına yardımcı olan ciddi yatırımlar yaptığı da raporda yer aldı.

Suriyeli mülteci çocuklara ayrıca Türkçe dil dersleri de verildiği, 2020-2021 eğitim döneminde, ilkokul çağındaki Suriyeli çocukların yaklaşık yüzde 80'inin örgün eğitim programlarına kaydolduğu belirtildi. En fazla mültecinin yaşadığı ülkeler Türkiye’nin ardından dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ikinci ülkenin bir milyon 700 bin Venezuelalı mülteciye ev sahipliği yapan Kolombiya, üçüncü ülkenin bir milyon 400 milyon mülteci sayısıyla Pakistan, dördüncü ülkenin bir milyon 400 bin mülteciyle Uganda ve beşinci ülkenin de bir milyon 200 bin mülteci sayısıyla Almanya olduğu kaydedildi. Dünyada yaşadıkları ülkelerden farklı ülkelere yerleşen en fazla mülteci, 6 milyon 700 bin kişiyle Suriyeliler olduğu, Venezuela’dan 4 milyon, Afganistan’dan 2 milyon 600 bin, Güney Sudan’dan 2 milyon 200 bin, Myanmar’dan bir milyon yüz bin mültecinin başta komşu ülkeler olmak üzere birçok farklı ülkeye yerlerinden olarak yerleşmek zorunda kaldığı belirtildi. “Salgına rağmen mülteci sayısı bir yıl öncesine göre arttı”