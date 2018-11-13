‘Türkiye Mülteciler İçin Gönderilen Para Konusunda Bilgi Vermiyor’

AB denetçileri Salı günü Türk yetkililerin AB mülteci fonundan gelen 1,1 milyar euronun uygun şekilde harcanıp harcanmadığının anlaşılması için bilgi sağlamayı reddettiğini kaydetti.

Denetçiler yeni bir raporda Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın AB’nin nakit yardım projesinden faydalananların isimlerini, kimlik numaralarını ya da adreslerini paylaşmayı reddettiğini bildirdi.

Projenin kullandığı sisteme göre sığınmacılar kendilerine verilen kartlardan ihtiyaçlarını karşılamak için 30 euro civarında nakit çekebiliyor.

Denetçiler bakanlığın bilgi paylaşmayı reddetme gerekçesi olarak bilgi güvenliği kanununu öne sürdüklerini bildirdi.

Kurum yetkililerinden Bettina Jakobson, tüm paranın sığınmacılara ulaşmaması riskinin olduğunun altını çizdi.

“Türkiye’nin parayı doğru şekilde harcadığını düşünüyor musunuz?” sorusuna Jakobson’un yanıtı “Sanırım evet, ancak paranın karşılığını daha iyi görmeliydik” ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri 2016’da Türkiye’ye, sığınmacıların Yunanistan’a geçişini engellemesi karşılığında Suriyeli mülteciler için en az 3 milyar euro vermeye karar vermişti.

AB, paranın uygun şekilde harcanması halinde yeni bir 3 milyarın verilebileceğini bildirmişti. Türkiye topraklarındaki Suriyeli sığınmacı sayısının 3,5 milyon civarında olduğu sanılıyor.

AB, Türkiye’yle yapılan göçmen anlaşmasını başarı olarak görmüş ve anlaşmanın farklı versiyonlarının kuzey Afrika ülkeleriyle de yapılmasını istemişti. Yunanistan’da ise çok sayıda sığınmacı çok kötü koşullar altında yaşıyor.

