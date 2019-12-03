Türkiye Mülteciler Konusunda Avrupa’yı İkna Edecek mi?

Türk güçleri, Suriyeli milislerin de yardımıyla Erdoğan'ın Suriye'de ”güvenli bölge” olarak adlandırdığı bir alan yarattı. Erdoğan, Suriyeliler'in ülkelerine geri dönmesi için bu bölgede yüzbinlerce yeni konut inşa edileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Türkiye'nin Ekim ayında düzenlediği Suriyeli Kürtler’e yönelik operasyonu, iki milyon Suriyeli mülteciyi Türk güçlerin ele geçirdiği bölgelere gönderme fırsatı sağlıyor.

Selcen, ”Türkiye 3 buçuk ila 4 milyon Suriyeli misafir ediyor. Bunun Avrupalılar'ın zayıf noktası olduğu doğru. Avrupalılar’ın önceliğiyse göçü durdurmak, hatta tersine çevirmek,” diyor.

Türkiye'nin eski Erbil Konsolosu Aydın Selcen, ”Erdoğan talepleri konusunda oldukça net. Avrupalılar'ın daha fazla çaba sarfetmesini istiyor. Haklı bir gerekçesi var,” diyor.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a net bir mesaj vermeye kararlı.

Londra'daki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşmelerinde Suriye ve mülteciler bir numaralı gündem maddesi.

Ankara, projenin maliyetinin 27 milyar dolar civarında olmasını planlıyor. Erdoğan, bu amaca ulaşmak için Avrupa'nın kilit rol oynayacağını düşünüyor.

Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Serhat Güvenç, ”Türkiye bu kadar iddialı bir konut projesini hayata geçirmek için gereken mali kaynaklara sahip değil. Diğer Avrupa ülkelerini de dahil etmek bu projenin meşruluğunu güçlendirecek. Meselenin hem siyasi hem de mali boyutu var,” diyor.

Ancak uzmanlar planı hayata geçirmek için Avrupa'nın da desteğini garanti altına almak isteyen Erdoğan'ın işinin zor olduğu görüşünde.

Aydın Selcen, bu konuda, ”Avrupalılar, bu hamleyi Suriye'deki kırılgan istikrarı bozabilecek nitelikte olduğunu açıkça söyledi. Yeniden yapılanma girişiminde yer almayacaklarını belirttiler. Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan bu bölgeye zorla gönderilmesini yasadışı bir girişim olarak kabul ediyorlar,” diyor.

Avrupalı siyasetçiler Ankara'yı ayrıca Kürt bölgelerine Araplar'ı yerleştirerek bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışmakla da suçluyor. Ankara, bu suçlamayı reddediyor.