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Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva yaşamını yitirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı

14.01.2025 12:32
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Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haleva için başsağlığı diledi.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva yaşamını yitirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı

Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesine yer verildi.

İSAK HALEVA KİMDİR?

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamlayan Haleva, 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nde dini hukuk ve eğitim alanlarında "Rav" derecesi aldı.

1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri'de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yapan Haleva, ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.

Uzun yıllar hahambaşı vekilliği görevini sürdüren Haleva, 41 yıl Türk Yahudi Toplumu'na liderlik yapan Haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi.

Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen İs'ad Töreni ile görevine başlayan Haleva, Rafael Saban ve David Asseo'nun ardından Türkiye'nin 3. Hahambaşısı oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Kohen ve İbrahimzadeh ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerde, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğini iletti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Haham Yahudilik
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