Türkiye Müzisyenleri ve Film Ekiplerini Aşılamaya Başlıyor

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük rakamlara göre son 24 saatte 225 bin 527 Corona virüsü testi yapıldı, bunların 6 bin 609’u pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı bin 44 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olduğunu bildirdi.

Bakan Koca illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini de Twitter’dan paylaşarak ‘‘Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor’’ mesajını verdi.

Koca, aşılananlara her gün yeni meslek ve yaş gruplarının ekleneceğini söyledi ve ‘‘ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan önlemler nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlerin, film ve prodüksiyon ekiplerinin; ayrıca üniversitelerde eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayabilmesi için öğretim üyeleriyle ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, toplam ölümlerin sayısı 48 bin 341 oldu.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının artık aile hekimlikleri tarafından da yapılmaya başlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye bu ay sonuna kadar BioNTech şirketinden 30 milyon doz aşı gelmesini bekliyor. Yetkililer bu aşıların da gelmesiyle birlikte ilk doz aşısı yapılan vatandaşların yaşlarının 20’ye kadar inebileceğini söylüyor.

Türkiye, Alman BioNTech dışında Çin’den Sinovac ve Rusya’dan Sputnik aşısı almak üzere anlaşmalar yaptı. Şu ana kadar BioNTech dışında Türkiye’de Çin’in Sinovac aşısı yoğun olarak uygulandı.

