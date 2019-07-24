Türkiye Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Afrika ülkeleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak için 2003'te uygulamaya koyduğumuz Afrika Stratejisi'nin bugün meyvelerini alıyoruz. Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2018 yılında 23,7 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Türkiye - Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite (KTEK) Toplantısı'na katılmak üzere başkent Windhoek'ta temaslarda bulundu.

Bakan Koca ile Namibya Sanayi, Ticaret ve KOBİ Geliştirme Bakanı Tjekero Tweya'nın eş başkanlık ettiği KTEK toplantısının ardından komite toplantı tutanağı imzalandı.

Türkiye'nin geçen yıl dış ticaret hacminin 391 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika ülkeleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak için 2003'te uygulamaya koyduğumuz Afrika Stratejisi'nin bugün meyvelerini alıyoruz. Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2018 yılında 23,7 milyar dolara ulaştı. Afrika kıtasına yönelik 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 14,4 milyar dolara yükselmiş; ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yaklaşmıştır. Aynı dönemde kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları, üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamı ise 65 milyar doları aştı."