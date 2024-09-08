Türkiye Narin cinayetini konuşuyor! Soruşturmada kritik gelişme: META'dan önemli veriler istendi

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'a ne olduğunu herkes merak ederken küçük kızın hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu küçük kızı arama çalışmalarının 21. gününde duyurdu. Narin'in yaşamını yitirmesi soruşturmasında 23 kişi gözaltına alındı.

Cinayetin aydınlanması için de çalışmalar hız kazanırken Gazeteci Özlem Gürses de kritik bir gelişmeyi duyurdu.

Narin'in amcası Salim Güran, tüm yazışmalarını silmiş bunun için de "sakladıkları mermileri" sebep olarak göstermişti.

SALIYA KADAR DOSYA AYDINLANABİLİR

Gazeteci Özlem Gürses, Türkiye'nin META ile verileri almak için iletişime geçtiğini ve amca Salim Güran'ın sildiği mesajlara ulaşmasının an meselesi olduğunu duyurdu. İşte Özlem Gürses'in o paylaşımı...