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  4. Türkiye, Narin'den sonra bir kez daha yasa boğuldu: Şirin Elmas'ın mezarında yürek yakan görüntüler! Son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Narin'den sonra bir kez daha yasa boğuldu: Şirin Elmas'ın mezarında yürek yakan görüntüler! Son yolculuğuna uğurlandı

04.11.2024 14:38
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İstanbul'da 2 gündür kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şirin Elmas toprağa verilirken yaşanan yürek yakan anlar kameralara yansıdı.

Türkiye, Narin'den sonra bir kez daha yasa boğuldu: Şirin Elmas'ın mezarında yürek yakan görüntüler! Son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Narin Güran'dan sonra bir kez de Şirin Elmas'ın ölümüyle yasa boğuldu! İstanbul’da öldürülen küçük Şirin Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla defnedildi. Cenazeye katılanlar Şirin’inin mezarına gelinlik ve papatyalar bırakırken yakınları ise katilin idam edilmesini istedi.

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KATİL İTİRAF ETTİ

İstanbul’da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi, Feriköy Mezarlığı’nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin’in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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200 LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde işlediğini itiraf eden şüphelinin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. M.Ö. ifadesinde "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

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KÜÇÜK ŞİRİN ŞANLIURFA’DA GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Şirin’in cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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MEZARINA GELİNLİK VE PAPATYALAR BIRAKILDI

Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı. Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin idam edilmesini istedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran Şirin Elmas Hanilçi
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