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  4. Türkiye, Narin'e ağlıyor! Çarpıcı iddia: 'Bıçaklanarak katledilmiş kızımız'

Türkiye, Narin'e ağlıyor! Çarpıcı iddia: 'Bıçaklanarak katledilmiş kızımız'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.09.2024 21:13
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Diyarbakır'da Narin'in günler sonra cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda Adli Tıp raporu bekleniyor. Narin'in ölümüyle ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Narin'in yerini tespit eden cihazın mucidi katıldığı programda "Bıçaklanarak katledilmiş kızımız" dedi.

Türkiye, Narin'e ağlıyor! Çarpıcı iddia: 'Bıçaklanarak katledilmiş kızımız'

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan Narin Güran'dan kahreden haber bu sabah geldi. Küçük kızın cansız bedeni, dere kenarında çuval içinde bulundu. Narin'in haberi Türkiye'yi yasa boğdu.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak anne, baba ve amcaların da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Narin'in öldürülmesindeki sır perdesi gelecek Adli Tıp raporu ile aydınlanacak.

ÇARPICI İDDİA

Rapor beklenirken Narin ile ilgili bir iddia gündem oldu. Narin'i bulan cihazın mucidi Remzi Başbuğ, katıldığı bir programda küçük kızın bıçaklaranak öldürüldüğünü açıkladı.

İşte o açıklamalar:

"Nerede çıktı, dere kenarında yaklaşık 75 cm derinlikte, tabanı 1,5 buçuk metre, ulaşılabilir zemin 75 cm. Yüzeyde içi taşla doldurulmuş çuval. Çuvaldan çıkarıldığında küçük kızımızın elinde, Kur'an kursuna gitmiş, elinde Kur'an-ı var. O çok üzdü beni. O fotoğrafı gördüm, geldi fotoğraf, şu anda basın ile paylaşılmadı. Bıçaklanarak katledilmiş kızımız, oraya atılmış şekilde bulundu."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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