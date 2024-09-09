Türkiye Narin Güran'a ağlıyor! Gizli tanığın ifadesi gündem olmuştu, Narin'i taşıyan kırmızı arabanın görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan Narin'in dün sabah cansız bedeni bulunmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda Narin'in cansız bedeni Adli Tıp'taki incelemenin ardından bu sabah saatlerinde aileye teslim edildi ve öğlen ise toprağa verildi.

Narin ile ilgili Adli Tıp'ın ön raporu ortaya çıktı. Raporda şu detaylara yer verildi:

"-Sol bacak diz kapağından itibaren kopma

-Gözle görülür bir kesici, delici alet izi ya da ateşli silah tespit edilemedi.

-Ölüm zamanı ile ilgili net bir saptama yapılamadı.

-Cesetteki çürüme nedeniyle kesin ölüm nedeni yapılacak patolojik ve moleküler incelemenin ardından belli olacak."

NARİN'İN TAŞINDIĞI ARAÇ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Halk TV'nin haberine göre gizli tanığın Narin'in cesedini taşıdığı o araç ortaya çıktı. İşte o aracın görüntüleri...

AMCANIN ARACINDA DNA ÖRNEKLERİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmaları sırasında tutuklanan amca Salim Güran’ın arabasının ön koltuğunda Narin'e ait DNA örnekleri bulunmuştu.