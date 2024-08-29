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  4. Türkiye Narin’i konuşurken İstanbul’dan gelen bir görüntü ‘pes’ dedirtti! Saat 23.30… “Benim annem dedi ki git ablalarını bul”

Türkiye Narin’i konuşurken İstanbul’dan gelen bir görüntü ‘pes’ dedirtti! Saat 23.30… “Benim annem dedi ki git ablalarını bul”

29.08.2024 15:43
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29.08.2024 15:43
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Diyarbakır’dan kaybolan Narin’in arama çalışmaları devam ederken İstanbul’da çekilen bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Gaziosmanpaşa’da gecenin 11 buçuğunda küçük bir kız çocuğu yolda tek başına yürürken görüntülendi. Küçük bir kız çocuğunun annesi tarafından gecenin bir saatinde ıssız bir yolda dışarıya gönderilmesi büyük tepki çekti. İşte tartışma yaratan o anlar…

Tüm Türkiye Diyarbakır’da kaybolan Narin’den haber beklerken İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü tartışmalara neden oldu. Küçük bir kız çocuğunun annesi tarafından gecenin bir saatinde ıssız bir yolda dışarıya gönderilmesi büyük tepki çekti.

Küçük kızı yol kenarında başıboş bir şekilde yürürken gören bir kadın o anları videoya çekerek sosyal medyadan paylaştı. Kadın küçük kıza “Sen niye başıboş tek başına sokaktasın? Bak gecenin saat kaçı sen neden dışarıdasın evden mi kaçtın?” diyerek soru sorunca küçük kız ağlamaya başladı.

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Ardından küçük kız ile kadın arasında şu şekilde bir diyalog gerçekleşti:

  • Nereye gidiyorsun bu saatte saat gecenin 11 buçuğu…

Küçük kız: Benim annem dedi ki saat 11 buçuk olmuş git ablalarını bul dedi, ben de ablalarımı buluyorum.

  • Nerde ablan senin hani!

Küçük kız: Benim ablam şu galiba…

  • Tamam sen git ben seni arabayla oraya kadar takip edeceğim. Tek başına nereye gidiyorsun bu saatte yavrum. Evinde çok uzak! Allah’ım ne insanlar var ya! Ben seni takip edeceğim. Bak tek başına çıkmış 5 yaşındadır bu günah ya! Hadi git tatlım korkma ben takip edeceğim korkma kimse sana bulaşmasın. Gittiği yola bak nasıl ıssız.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır İstanbul Gaziosmanpaşa haberler Narin Güran Narin
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