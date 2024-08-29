Türkiye Narin’i konuşurken İstanbul’dan gelen bir görüntü ‘pes’ dedirtti! Saat 23.30… “Benim annem dedi ki git ablalarını bul”

Tüm Türkiye Diyarbakır’da kaybolan Narin’den haber beklerken İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü tartışmalara neden oldu. Küçük bir kız çocuğunun annesi tarafından gecenin bir saatinde ıssız bir yolda dışarıya gönderilmesi büyük tepki çekti.
Küçük kızı yol kenarında başıboş bir şekilde yürürken gören bir kadın o anları videoya çekerek sosyal medyadan paylaştı. Kadın küçük kıza “Sen niye başıboş tek başına sokaktasın? Bak gecenin saat kaçı sen neden dışarıdasın evden mi kaçtın?” diyerek soru sorunca küçük kız ağlamaya başladı.
Ardından küçük kız ile kadın arasında şu şekilde bir diyalog gerçekleşti:
Küçük kız: Benim annem dedi ki saat 11 buçuk olmuş git ablalarını bul dedi, ben de ablalarımı buluyorum.
Küçük kız: Benim ablam şu galiba…