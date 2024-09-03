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  4. Türkiye, Narin'in nerede olduğunu merak ediyor! Küçük kızın annesinden çelişkili ifadeler...

Türkiye, Narin'in nerede olduğunu merak ediyor! Küçük kızın annesinden çelişkili ifadeler...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.09.2024 22:01
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in annesinin ifadeleri ortaya çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan annenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Son kez evin etrafında Narin'i amcası ile birlikte gördüğü ifade eden anne, jandarma ve polisin sorularına ilk başta görmediğini söylediği daha sonra gördüğünü ifade ettiğini aktardı.

Türkiye, Narin'in nerede olduğunu merak ediyor! Küçük kızın annesinden çelişkili ifadeler...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber alınamıyor. Ekipler her yerde Narin'i ararken, başlatılan soruşturmada amca S.G. tutuklandı. Amcanın tutuklanmasına neden olarak ise arabasından alınan örnekler gösterildi.

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Amca arabasında Narin'e ait bulgular için "Normal, arada sırada otomobile biniyordu" açıklamasını yapmıştı.

ÇARPICI İDDİA

Örneklerin şoför koltuğundan alındığı ve örneklerin idrar, kusmuk ve kan dokusu olduğu iddia edildi.

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ANNENİN AÇIKLAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gelişmeler sonrasında anne açıklamalarda bulundu. "Erkekler o gün köyde değilmiş ya muhtar saat 06.30'da köyde görülmüş, sizden biri gördü mü?" sorusuna anne çelişkili ifadeler verdi.

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Narin'in annesinin açıklamaları şöyle:

"Hayır ben muhtarı gördüm. Saat kaç bilmiyorum, ben aşağıya gittim şartelimi kapattım, baktım muhtar amcasıyla birlikte orada oturuyorlar. Evinde oradaydılar. Muhtar tarlaya gidiyor, çiftçidir üstü başı her zaman çamur.

Jandarmaya da dedim, ben ilk başta hatırlamadım. Sonra dışarı çıktım, aklım başımda olmadığını söyleyip gördüğümü söyledim. Narin'i 6.30'da amcasının yanında gördüm. Dinomomu açıp sonra balkonumu yıkadım."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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