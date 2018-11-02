Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu? ABD Dışişleri Bakanı açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin NATO’dan çıkması durumunda bunun ittifak, ABD ve Türk halkı üzücü olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden geçtiğini dile getiren Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" diyerek Suriye'deki ortak çalışmalara dikkat çekti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin İran'dan çok daha iyi bir partner olduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Pompeo, Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerektiğini savunarak, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'nın İran'dan daha iyi bir partner olduğunu amlayacağını umuyoruz ve Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile İran rejiminin İslam dünyasının merkezini farklı tarihi güçlerle temsil ettiğini söyleyen Pompeo, Suudi Arabistan ile diğer Arap uluslarının İsrail ile 'yeni bir arkadaşlık' adımı attıklarında, Türkiye ve İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı Filistinlilere dava arkadaşlığı desteği verdiğini söyledi.

