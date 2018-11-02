HABER

Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu? ABD Dışişleri Bakanı açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

Tony Katz Today radyo programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı sorusuna şu yanıtını verdi: "Öyle olmadığını umuyorum. Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" yanıtı verdi.

Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu? ABD Dışişleri Bakanı açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin NATO’dan çıkması durumunda bunun ittifak, ABD ve Türk halkı üzücü olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden geçtiğini dile getiren Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" diyerek Suriye'deki ortak çalışmalara dikkat çekti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin İran'dan çok daha iyi bir partner olduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Pompeo, Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerektiğini savunarak, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'nın İran'dan daha iyi bir partner olduğunu amlayacağını umuyoruz ve Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile İran rejiminin İslam dünyasının merkezini farklı tarihi güçlerle temsil ettiğini söyleyen Pompeo, Suudi Arabistan ile diğer Arap uluslarının İsrail ile 'yeni bir arkadaşlık' adımı attıklarında, Türkiye ve İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı Filistinlilere dava arkadaşlığı desteği verdiğini söyledi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Suudilere silah ihracatının durdurulması Almanya'da istihdamı etkiliyorSuudilere silah ihracatının durdurulması Almanya'da istihdamı etkiliyor
5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye NATO ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Okuyucu Yorumları 5 yorum
biz ayrılalım sizde vurmaya bahane bulun irak 1 gecede düştü diye bizide boş sanmayın
Türk halkı için üzücü olan nedir biliyormusu
Nato türkiyeyi elinde tutmalı Türkiye natoyu değil bunun için çaba göstermeyen natodur. Türkiye cumhuriyeti tek başına bir güçtür bu gücün farkında olması gereken ülkeler türkiyeyi dahada güçlenditmeli. türkiyr süper güç olmasın dediğiniz sürece rusya be çin süper güç olsun diyecekler ve nato avrupa ab türkiyeyi kaybetmenin acısını çocuklarına yaşayacaklar günü geldiğinde bunu çok iyi biliyorsunuz o yüzden türkiyesiz bir dünua kaos ve savaş demektir bunı göz önüne alamadığız için ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...

Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...

Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!

Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!

5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde

5 yaşındaki çocuğa hazırlanan özgeçmiş sosyal medyanın dilinde

Pet şişelerden konforlu evler

Pet şişelerden konforlu evler

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.