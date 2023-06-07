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Türkiye, NATO'nun talebi üzerine göndermişti: Komando görev yerine ulaştı! İntikal sırasında çarpıcı görüntüler

07.06.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova'da meydana gelen gerginlik sonrası NATO'nun talebi üzerine Türkiye bölgeye intikal etmek üzere asker görevlendirmişti. Türk komandosunun askeri uçaklarla Kosova'ya intikali tamamlandı. İhtiyat birliği olarak görevlendirilen komando taburundan gelen görüntüler dikkat çekti.

Türkiye, NATO'nun talebi üzerine göndermişti: Komando görev yerine ulaştı! İntikal sırasında çarpıcı görüntüler

Kosova'nın kuzeyinde Kosovalı Sırplar tarafından başlayan protestoların iki ülkede tansiyonu yükseltmesi sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine harekete geçen komando taburu Kosova'ya intikal etti.

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ASKERİ UÇAKLARLA HAVALİMANINA ULAŞTILAR

İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu'daki askeri havalimanına geldi.

Mehmetçik, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı.

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MEHMETÇİK SULTAN MURAT KIŞLASI'NDA KONUŞLANACAK

Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.

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NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.

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(AA)

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Kosova Komando

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