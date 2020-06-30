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Türkiye NATO savunma planına yönelik blokajı kaldırdı

30.06.2020 22:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin NATO'nun Doğu Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı savunma planına yönelik blokajı sona erdirdiği bildirildi.

Türkiye onay karşılığında PYD/YPG'nin terör örgütü ilan edilmesini talep etmişti.Türkiye'nin, NATO'nun Doğu Avrupa ülkeleri için kararlaştırdığı gizli savunma planının uygulanmasına yönelik blokajı kaldırdığı bildirildi. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, "Sorunun pratikte çözüldüğünü artık söyleyebiliriz. Planlara onay çıktı. Karar verildi ve bu başarılı bir karar" diye konuştu.

Linkevicius ittifak içindeki anlaşmazlığın nasıl çözüldüğüne dair ayrıntı vermezken Alman Haber Ajansı'nın (dpa) bilgi için başvurduğu NATO merkezinden de "NATO'nun tüm müttefikleri koruyacak geçerli planları mevcuttur. Bu planların düzenli olarak üzerinden geçilmekte ve güncellemeler yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

Doğu Avrupa'yı savunma planları

NATO'nun Doğu Avrupa'yı savunma planları, İttifak'ın Rusya'ya karşı caydırıcılık politikasının temellerinden birini oluşturuyor. 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasını ilhakı sonrasında 2015 yılında planın güncellenmesi kararlaştırılmıştı. Rusya'ya karşı savunma planları, özellikle kendilerini artan Rus tehdidi altında gören Polonya ve Baltık ülkeleri açısından önem taşıyor. Planlar, tehdit altındaki üye ülkelerin kriz ya da saldırı durumunda ne şekilde korunacağı, NATO'ya bağlı hızlı müdahale birliklerinin alarma geçirilmesi ve konuşlandırılması gibi konularda ayrıntılar içeriyor.

Doğu Avrupa savunma planında geçen Aralık ayında Londra'da yapılan NATO zirvesinde siyasi uzlaşmaya varılmıştı. Ancak planın uygulamaya geçirilebilmesi için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle karar alması gerekiyor.

Türkiye'nin onay karşılığında NATO üyelerinin Suriye'deki PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımasını talep ettiği kamuoyuna yansımıştı. Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, "Olup bitenler Baltık ülkelerini ya da Litvanya'yı hedef almıyordu. Bu zaten hep vurgulandı. Bu nedenle olanları dramatize etmemek gerek. Sonuç olumlu ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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