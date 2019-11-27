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‘Türkiye NATO’da YPG Talebinden Geri Adım Atmıyor’

27.11.2019 20:36 | Son Güncelleme

Reuters’a, isim vermeden konuşan bir Türk yetkili, “Bizim savunma planımız açıklanmadıkça, Baltık ve Polonya için hazırlanan savunma planının da açıklanmasına izin vermeyeceğiz. Baltık planına desteğimizi isteyenler aynı bilinci bizim plan için de göstermeli” dedi

‘Türkiye NATO’da YPG Talebinden Geri Adım Atmıyor’

Reuters’a, isim vermeden konuşan bir Türk yetkili, Türkiye’nin, kendi savunmasına yönelik talepleri karşılanana kadar, Baltık ve Polonya’yı kapsayan NATO savunma planına destek vermeyeceğini söyledi.

Reuters haber ajansı Salı günü Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG ile mücadelede kendisine daha fazla siyasi destek verilmemesi halinde, Türkiye’nin Baltık ve Polonya için hazırlanan savunma planına destek vermeyi reddettiğini aktarmıştı.

Haberde, Türkiye’nin, NATO’dan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin omurgasını oluşturan YPG’yi resmi olarak terör örgütü olarak tanımasını istediği ifade edilmişti.

“Washington plana desteğini çekti”

Reuters haber ajansına Çarşamba günü bilgi veren Türk diplomatik kaynak, NATO’nun, Türkiye’nin savunmasına ilişkin plana - güneydeki Suriye sınırından bir saldırı olması dahil - destek vermeyi kabul ettiğini belirtti.Türk kaynağın iddiasına göre, plan YPG’nin Ankara için bir terör tehdidi olarak tanınmasını da kapsıyordu ancak Washington desteğini çekince diğer ülkeler de buna karşı çıktı.

Türk diplomatik kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bizim savunma planımız açıklanmadıkça, Baltık ve Polonya için hazırlanan savunma planının da açıklanmasına izin vermeyeceğiz. Baltık planının açıklanmasına destek vermemizi isteyenler aynı bilinci bizim plan için de göstermeli” dedi.

“Genel Sekreter Stoltenberg orta yol bulmaya çalışıyor”

Önümüzdeki hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak olan NATO liderler zirvesi öncesinde NATO temsilcileri, Rusya’nın saldırısına hedef olmaları halinde Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın savunulmasına yönelik askeri planın NATO’nun 29 üyesi tarafından resmi olarak onaylanması için çabalıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili bir soru üzerine ittifak içindeki görüşmelere ilişkin ayrıntı vermeyi reddetti ancak “Bütün müttefikleri savunup korumak için gerekli planlarımız var, kolektif savunma taahhüdümüz çok sağlam” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı IŞİD’e karşı mücadeleye zarar vereceğinden endişe eden NATO müttefikleri tarafından kınanmıştı. Türkiye ABD destekli YPG dahil olmak üzere bölgedeki tüm teröristlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini söyleyerek bu endişeleri reddetmişti.

Reuters’a konuşan Türk diplomatik kaynağa göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye’ye ilişkin savunma planı konusunda üye devletler arasında orta yolu bulmaya çalıştığını, Ankara’nın tekliflere açık olduğunu söyledi.

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