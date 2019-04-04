"Türkiye, NATO'ya desteğini sürdürecek"

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin, NATO'nun hem mevcut hem gelecekteki güvenlik sınamalarına mukabele yeteneğinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdüreceği bildirildi.

Bakanlık, NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, bugün NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Bu vesileyle Washington'da yapılmakta olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da teyit edildiği üzere günümüzde de güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO'nun çok önemli bir rolü bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

NATO İttifakı'nı bugünlere getiren özgün niteliğin, müttefiklerin paylaştıkları değerler ve ortak tehditlere karşı kolektif güvenlik düşüncesi içinde hareket edilmesi anlayışı olduğu hatırlatılan açıklamada, "NATO, aynı zamanda siyasi-askeri bir İttifak olarak, Transatlantik bağın vücut bulduğu, önemli bir istişare forumudur. Bunun yanı sıra başta ortak ülkelerle farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerle olmak üzere İttifak, kendini güncel gelişmelere göre uyarlayabilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.