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Türkiye NAVTEX Süresini 27 Ağustos'a Uzattı

24.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye, Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Gemisi için daha önce 23 Ağustos olarak ilan ettiği NAVTEX’i, 27 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Türkiye NAVTEX Süresini 27 Ağustos'a Uzattı

Türkiye, Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Gemisi için daha önce 23 Ağustos olarak ilan ettiği NAVTEX’i, 27 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Daha ilan edilen NAVTEX’e göre Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’de 23 Ağustos’a kadar sismik araştırmalar yürüteceği belirtilmiş ve buna ilişkin çalışma alanı da duyurulmuştu. Yeni ilan edilen NAVTEX’le Oruç Reis’in aynı alan içerisinde fazladan 4 gün daha faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de NAVTEX ilan etmesi sonucu Yunanistan tepki göstermiş ve iki ülke arasındaki tansiyon yükselmişti.

Bölgede araştırma faaliyeti yürüten Oruç Reis Gemisi’ne Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemiler de koruma amaçlı eşlik ediyorlar.

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