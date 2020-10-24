Türkiye Neden Grip Aşısı Sorunu Yaşıyor?

Türkiye’de grip aşısı yaptırmak için vatandaşlar, internet üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız sistemine girerek risk grubunda olup olmadıklarını öğreniyor. Riskli grupta olan kişiler, aile hekimine giderek e-reçete alıyor, daha sonra eczaneye gidiyorlar. Eğer eczane İlaç Temin Sistemi’nde aşı temin hakkı oluşturabilirse, ilacı ecza deposunda sipariş ediyor ve gelen aşı aile hekimliğinde yapılıyor.

Ancak eczacılar ve aile hekimleri kronik hastalığa sahip birçok kişinin e-nabız sisteminden olumsuz yanıt aldığını söylüyor.

Koca: ‘‘Bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk, 3 milyonun üzerine çıkartmak için gayret ediyoruz’’

Konunun Türkiye’de hem yaygın medya hem de sosyal medyada tartışılması üzerine bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 1 milyon 350 bin aşıyı tedarik ettiğini, doz sayısını 3 milyonun üzerine çıkarmak için gayretlerin sürdüğünü söyledi.

Koca, ‘‘2021 yılının aşısını şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yıl olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Her yıl ortalama aldığımız aşı 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda yüzde 20 oranında arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, olamaz. Dolayısıyla biz bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk ve ilk 400 binini de eczanelerimize depolar üzerinden verdik. Önümüzdeki zannediyorum 2 veya 3 hafta içinde devamını da bu şekilde eczanelere göndermiş olacağız, depolar üzerinden. Ayrıca bunun dışında biz grip aşılarını daha da artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Şu an için bu sayının 2,4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Bunu 3 milyon hatta 3 milyonun üzerine çıkartma noktasında yoğun bir gayret içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum’’ dedi.