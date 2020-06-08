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Türkiye nefes oldu! 'TIR'larda milli teknoloji hamlesi var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 01:13 | Son Güncelleme

Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı. Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki TIR'larda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye nefes oldu! 'TIR'larda milli teknoloji hamlesi var'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

"TIR'LARDA MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VAR"

Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki TIR'larda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var." ifadelerine yer verdi.

"650'Sİ TESLİM EDİLDİ"

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Türkiye'den alınan 1500 solunum cihazından 650'sinin teslim edildiği ve pazar günü itibarıyla bölgedeki hastanelere dağıtımının yapılacağı belirtildi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika bölgesinde salgının merkez üssü haline gelen ülkede bugüne kadar, 35 bin 930 kişinin hayatına mal olan virüs 672 bin 846 kişide görüldü. (AA)

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