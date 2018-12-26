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Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 20:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığınca, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısı kınandı

Türkiye, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından bugün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

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Dışişleri Bakanlığı kınama nijerya terör saldırısı Türkiye

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