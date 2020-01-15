Türkiye’nin 2019 Online Alışveriş İstatistikleri

iyzico’nun verilerine göre Türkiye’de online alışverişin getirdiği hızı ve çeşitliliği seviyoruz. Verilerin ortaya çıkardığı sonuçlar ödeme alışkanlıklarımızla ilgili pek çok detayı da gözler önüne seriyor.

Sevdiklerimizi çiçekle mutlu ettik

Giyim sektörü dahil edilmediğinde ortaya çıkan sonuca göre, online alışverişte çiçek ve elektronik kategori olarak öne çıkıyor. Bu iki sektörde 2018’de yapılan harcamalara göre dikkate değer artış söz konusu oldu.

2018’e göre kozmetik (%4) ile ev, bahçe ve ofis dekorasyonu (%14) alışverişinde azalma yaşanırken, çiçek (%37) ve elektronik (%25) alışverişinde harcamalar artış gösterdi.

Gece alışveriş yapan iade ediyor

Verilere göre son yıllarda 14.00-15.00 saatleri arasında alışveriş yapmayı tercih ediyoruz. Gece 23.00-24.00 saatleri arasında yapılan alışverişlerde ise iade oranları dikkat çekiyor. Bu saatlerde yapılan alışverişlerdeki iade oranları, diğer saatlerde yapılan alışverişlerdeki iade oranından %40 daha fazla. 2019’da 02.00-06.00 saatleri arasında en fazla alışveriş yapılan kategorinin bebek ve çocuk ürünleri olması, gecelerin en uykusuzlarının anne-babalar olduğunu gösteriyor.

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